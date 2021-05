Het demissionaire kabinet gaat de steunpakketten met drie maanden verlengen, bevestigen ingewijden donderdag na berichtgeving door RTL Nieuws. De tegemoetkoming van de loonkosten (NOW) en de vaste lasten van bedrijven (TVL) blijven langer bestaan omdat ook de coronaregels veel langer in stand bleven dan eerst gedacht. Ook krijgen bedrijven nog langer de tijd om uitgestelde belastingverplichtingen terug te betalen.

De verschillende steunmaatregelen worden in hun huidige vorm verlengd, er wordt niet versoberd. Vanuit de werkgevers klonk eerder de roep om de steunpakketten voor de rest van het jaar te verlengen. Er is nu voor drie maanden gekozen, omdat nog niet duidelijk is in hoeverre de economie de komende tijd zal herstellen, als de samenleving steeds verder van het slot gaat.

Op vrijdag wordt het steunpakket in de ministerraad besproken. Of er een officieel besluit zal komen, is nog onduidelijk, temeer omdat demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra afwezig is. Hij heeft een overleg met Europese collega's. Naar verwachting wordt het pakket dinsdag gepresenteerd.

Het kabinet kondigde al eerder hulp aan voor bedrijven die nog niet hebben voldaan aan hun belastingverplichtingen. In eerste instantie zouden bedrijven vanaf oktober dit jaar moeten beginnen met het terugbetalen van belastingschulden en ze kregen hiervoor drie jaar de tijd. Die periode wordt verlengd tot vijf jaar en ondernemers hoeven pas volgend jaar te beginnen met betalen.

Ademruimte voor bedrijven met belastingschuld was een van de belangrijkste punten voor de werkgevers- en ondernemersorganisaties die met het kabinet en de vakbonden overleggen.

Demissionair premier Mark Rutte zei eerder op een persconferentie dat de verlenging van het steunpakket ook het coronaherstelplan deels afdekt. In de kabinetsformatie maken partijen daar nu ook werk van.