De coronavaccins die tot dusver goedgekeurd zijn, werken goed tegen alle bekende varianten van het coronavirus, inclusief de variant die momenteel veel rondgaat in India. Dat zegt Hans Kluge, regionaal directeur in Europa namens de gezondheidsorganisatie WHO.

"Alle varianten van het coronavirus die tot nu toe zijn opgedoken reageren op beschikbare, goedgekeurde vaccins", aldus Kluge, die ook namens Europa in het hoofdbestuur van de WHO zit.

De WHO maakt zich met name zorgen over de Indiase variant, die inmiddels is vastgesteld in minstens 26 Europese landen, "van Oostenrijk tot Griekenland en van Israël tot Kirgizië". De meeste besmettingen zijn volgens Kluge terug te voeren op internationale reizen, maar ook binnen Europa steken mensen elkaar aan met die variant. Ook in Nederland is de Indiase variant gevonden.

"De meesten van ons kunnen het virus nog steeds oplopen en zijn nog niet gevaccineerd", waarschuwde Kluge. "Vaccins zijn misschien het licht aan het einde van de tunnel, maar we moeten niet verblind raken door dat licht. De pandemie is nog niet voorbij."

In Europa heeft minder dan een kwart van de bevolking een eerste prik gehad. Ongeveer 11 procent heeft alle benodigde prikken gehad. Bij de meeste vaccins gaat dat om twee doses.

'Niet dezelfde fouten maken als vorig jaar'

Het aantal nieuwe coronagevallen in Europa is in de afgelopen maand met 60 procent gedaald, aldus Kluge. "Maar deze vooruitgang is kwetsbaar. We zijn eerder in deze situatie geweest. Laten we niet dezelfde fouten maken als vorig jaar."

Daarmee doelde de 52-jarige Belg op de te snelle versoepelingen en daaropvolgende heropleving van het virus in veel Europese landen. In meerdere landen zijn nog brandhaarden van het coronavirus, die snel kunnen oplaaien en nieuwe golven kunnen veroorzaken.

"Als sociale maatregelen worden versoepeld, zoals de meeste landen nu doen, moeten de inspanningen op het gebied van testen, afzondering, contactonderzoek en vaccineren worden verdubbeld om de uitbraak onder controle te houden. Nul risico bestaat niet."

Volgens Kluge is het aantal positieve tests nog groot in acht Europese landen, waar in een week tijd meer dan 150 op de 100.000 mensen positief zijn getest. Kluge noemde geen namen van landen, maar Nederland zit boven die grens, met ongeveer 200 op de 100.000 inwoners die de afgelopen week positief testten.