De zonnige en vooral drukke Koningsdag leidde dit jaar in Amsterdam tot meerdere clusters van coronabesmettingen. Volgens de Amsterdamse GGD zijn bijna vijfhonderd besmettingen te herleiden tot de feestelijkheden in de hoofdstad. Maar in andere grote steden zien de GGD's geen grote clusters zoals in de hoofdstad, hoogstens enkele kleine.

Demissionair premier Mark Rutte zei in de persconferentie op 11 mei dat de zorgen over de te drukke Koningsdag terecht waren. Alleen al in Amsterdam zou die drukte tot zeventien clusters van besmettingen hebben geleid, zei de premier destijds. Of dat effect in andere steden ook zo groot was, moest uit onderzoek blijken.

Maar in de meeste grote steden lijkt dat effect vooralsnog mee te vallen, blijkt uit een rondgang van NU.nl langs acht steden.

Zo was het in Utrecht op Koningsdag zodanig druk dat de stad (net als Amsterdam) opriep niet meer op bezoek te komen. De drukte is echter niet terug te zien in een piek in het aantal besmettingen, zegt een woordvoerder van GGD Utrecht tegen NU.nl. "Ook als er naar verschillende leeftijdscategorieën wordt gekeken, zien we geen opvallende piek."

De feestdag heeft in Rotterdam waarschijnlijk wel tot extra infecties onder jongvolwassenen geleid, zegt een woordvoerder van de GGD daar. Een groot effect op de totale cijfers is er echter niet te zien. In Groningen worden de laatste tijd meer besmettingen vastgesteld die zijn gerelateerd aan feesten, maar Koningsdag heeft hier geen specifiek effect gehad, aldus de woordvoerder.

Effect lastig vast te stellen door samenvallen met versoepelingen

De steden kunnen een 'koningsdageffect' echter niet helemaal uitsluiten. Het is namelijk lastig om de precieze invloed van Koningsdag vast te stellen, omdat een dag na de feestdag de coronamaatregelen werden versoepeld. Daarnaast startten de meivakanties en kan het aantal afgenomen coronatests de cijfers hebben beïnvloed.

"We kunnen niet met zekerheid zeggen dat er geen besmettingen tijdens Koningsdag zijn geweest, maar op dit moment zijn er geen besmettingen geweest die hier specifiek naar terug te leiden zijn", zegt een woordvoerder van GGD West-Brabant, waar onder meer Breda onder valt.

In Tilburg zijn signalen dat enkele positief geteste personen bij activiteiten op Koningsdag aanwezig waren, maar concrete clusters zijn niet in beeld. Volgens de woordvoerder van GGD Hart voor Brabant steeg het aantal positieve tests mee in de landelijke trend.

Enkele clusters in Eindhoven, Nijmegen en Den Haag

In de regio's Brabant-Zuidoost, Gelderland-Zuid en Haaglanden zijn wel clusters vastgesteld die direct terug te leiden zijn naar Koningsdag. In het gebied van de GGD Brabant Zuidoost, met onder meer Eindhoven, gaat het om drie feesten waarbij respectievelijk vijftien, twaalf en veertig personen aanwezig waren. In totaal testten 39 van deze feestgangers positief op het virus, allen tussen de vijftien en dertig jaar oud.

GGD Gelderland Zuid heeft in de regio één uitbraak vastgesteld die direct terug te leiden is naar Koningsdag. Het gaat om in ieder geval acht besmette studenten die bij een feest in een studentenflat in Nijmegen waren, aldus de woordvoerder.

In Den Haag gaat het om een drietal kleine clusters van vier tot vijf personen, laat een woordvoerder weten. "Vergeleken met wat Amsterdam gevonden heeft, stelt dit niets voor". Een toename in het aantal positieve tests in de jongere leeftijdsgroepen komt volgens de GGD Haaglanden aan het samenvallen met het heropenen van het hoger onderwijs en het opheffen van de avondklok. "Een boost willen we het dus zeker niet noemen."