Hoewel de ziekenhuizen als gevolg van het coronavirus nog altijd onder druk staan, lijkt de druk wel iets af te nemen. Zo leveren meer ziekenhuizen weer planbare zorg zoals knieoperaties en zijn er inmiddels meer operatiekamers in gebruik, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) donderdag.

Vorige week leverde 62 procent van de ziekenhuizen planbare zorg. Deze week steeg dat percentage naar 66 procent.

Het aandeel ziekenhuizen dat de kritiek planbare zorg, waaronder kankerbehandelingen, niet meer volledig volgens planning kan leveren, daalde van 28 naar 26. Negen van deze ziekenhuizen konden bepaalde zorg die binnen zes weken verleend moet worden niet binnen deze termijn verlenen. Vorige week stond dat aantal ook op negen. Andere zorginstellingen hebben deze zorg mogelijk kunnen overnemen, aldus de zorgautoriteit.

Dat de druk op de zorg iets afneemt, ziet de NZa ook terug in het aantal operatiekamers dat de ziekenhuizen in gebruik hebben. Op dit moment is het aantal gebruikte operatiekamers 36 procent kleiner dan voor de pandemie het geval was. Een week geleden ging het nog om 41 procent minder operatiekamers dan voor de uitbraak.

Er worden weer meer mensen doorverwezen naar specialistische medische zorg. Vorige week verwezen huisartsen in 99.000 gevallen een patiënt door. Dat is nog altijd 6 procent minder vaak dan verwacht, maar meer dan vorige week, toen het verschil ten opzichte van de verwachting nog 11 procent was.

Sinds de start van de coronacrisis zijn er zo'n 1,45 miljoen minder doorverwijzingen dan verwacht. In de geestelijke gezondheidszorg gaat het om zo'n 69.000 gemiste doorverwijzingen, berekende de NZa.