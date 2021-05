Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is het afgelopen etmaal met 147 gedaald, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) woensdag. Dat is de grootse afname sinds 1 januari.

In totaal liggen nu nog 2002 mensen in het ziekenhuis met COVID-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. De meesten liggen op verpleegafdelingen. Daar daalde het aantal patiënten het snelst, met 138.

De ziekenhuiscijfers gaan al dagen de goede kant op. Dinsdag nam het aantal coronapatiënten op de ic met 35 af: de grootste daling sinds juni vorig jaar. Woensdag zijn daar nog 637 coronapatiënten opgenomen, negen minder dan een dag eerder.

Dat steeds minder ziekenhuisbedden bezet zijn is goed nieuws, zo zei voorzitter Ernst Kuipers van het LNAZ maandag. Bedden die vrijkomen, kunnen namelijk snel weer worden ingezet om patiënten met andere aandoeningen dan COVID-19 te helpen.

Kuipers benadrukt dat dagkoersen niet veel zeggen. Hij kijkt liever naar meerdaagse gemiddelden. Die zien er nu al veel beter uit dan eind april, toen het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen piekte. Het gemiddelde aantal opnames lag toen ruim boven de driehonderd per dag.

Het zevendaags gemiddelde van het aantal nieuwe opnames is nu gedaald tot onder de 200, voor verpleegafdelingen en ic samen. Dat is voor het eerst sinds eind februari.