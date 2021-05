In het Gelderse Wehl raakten begin mei meerdere gevaccineerde ouderen besmet bij een corona-uitbraak in een verpleeghuis. En ook op de Seychellen is een uitbraak gaande, ook al is 60 procent van de bevolking daar al gevaccineerd. Waarom voorkomen vaccinaties een uitbraak niet altijd?

Ten eerste is geen van de coronavaccins voor 100 procent effectief tegen besmetting. Na vaccinatie duurt het sowieso ongeveer twee weken voordat de coronavaccins enige bescherming bieden. Daarna biedt één prik van het AstraZeneca- of het Pfizer-vaccin volgens Public Health England, het Engelse RIVM, tussen de 55 en 70 procent bescherming tegen ziekte veroorzaakt door het coronavirus. Dit betekent dat je na vaccinatie dus nog steeds wel COVID-19 kan krijgen.

Meestal ben je na twee prikken volledig gevaccineerd. Hoewel de kans klein is dat je dan nog COVID-19 krijgt, is die ook dan nog steeds geen nul. Het vaccin van Pfizer is bijvoorbeeld een week na de tweede prik voor ongeveer 95 procent effectief in het voorkomen van ziekte.

Ten tweede voorkomt geen van de vaccins helemaal dat gevaccineerden het coronavirus soms nog kunnen verspreiden. Als iemand, ondanks vaccinatie, toch COVID-19 krijgt, dan kan hij waarschijnlijk ook anderen besmetten met het coronavirus. Ook is het mogelijk dat mensen na vaccinatie nog wel besmet raken, maar niet ziek worden. Dit zijn zogenoemde asymptomatische besmettingen.

Het vaccin van Pfizer is volgens onderzoek onder zorgmedewerkers ongeveer 85 procent effectief in het voorkomen van alle soorten besmettingen, inclusief de asymptomatische besmettingen. Als je de hele bevolking vaccineert, verwachten experts dat hierdoor het aantal besmettingen in een land gestaag afneemt.

Epidemioloog Raina MacIntyre legt in The New York Times uit dat de effectiviteit van de vaccins wel belangrijk is. Een vaccin moet voldoende besmettingen voorkomen, om uiteindelijk ervoor te zorgen dat het aantal coronavirusgevallen in een land afneemt. Het vaccin dat op de Seychellen veel is gebruikt - het vaccin van het Chinese Sinopharm - is minder effectief dan het vaccin van Pfizer. Hoe effectief deze inenting daar precies is, bekijkt de gezondheidsorganisatie WHO momenteel.

Daarnaast kunnen in landen met een hoge vaccinatiegraad ook uitbraken voorkomen wanneer vaccins niet gelijk over bevolkingsgroepen worden verdeeld. Dit legde Hans Heesterbeek, hoogleraar theoretische epidemiologie aan de Universiteit Utrecht, eerder dit jaar al aan NU.nl uit.

Als het coronavirus voornamelijk rondgaat onder jongeren, die veel contact hebben met leeftijdsgenoten, dan zal het vaccineren van ouderen de uitbraak niet snel indammen. Ook als in één dorp veel minder is gevaccineerd dan in de rest van de regio, dan kan er in het dorp een uitbraak ontstaan.

Ook kunnen de verschillende coronavarianten ervoor zorgen dat vaccins minder goed de verspreiding van het virus tegengaan. Als een variant bijvoorbeeld besmettelijker is dan het 'klassieke' virus, zijn er meer vaccins nodig om te voorkomen dat er grote uitbraken kunnen ontstaan. Dit komt doordat als een variant besmettelijker is, één persoon gemiddeld meer mensen besmet en het virus zich dus sneller kan verspreiden.

Ook is het mogelijk dat vaccins minder bescherming bieden tegen sommige varianten van het coronavirus. Zo bood volgens onderzoek uit Qatar het Pfizer-vaccin een bescherming van zeker 90 procent tegen de Britse variant, maar zo'n 75 procent bescherming tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Hierdoor moet je dus waarschijnlijk meer vaccineren tegen de Zuid-Afrikaanse variant. Het is niet duidelijk welke varianten op dit moment op de Seychellen rondgaan.

Kortom: na vaccinatie kunnen mensen nog steeds besmet raken, en zelfs na veel vaccinaties zijn er soms nog uitbraken. Maar het is hoe dan ook duidelijk dat de coronavaccins de verspreiding van het virus kunnen verminderen en ernstige ziekte en sterfte kunnen tegengaan.

In Nederland zijn er sinds de start van de vaccinatiecampagne veel minder uitbraken in verpleeghuizen. Volgens de president van de Seychellen belanden gevaccineerden minder vaak in het ziekenhuis dan niet-gevaccineerden.

Vastgestelde besmettingen in Nederlandse verpleeghuizen

In Israël, waar al een groot gedeelte van de bevolking is gevaccineerd, daalde niet alleen het aantal besmettingen onder volwassen. Uit onderzoek bleek dat toen een groot gedeelte van de Israëliërs van tussen de zestien en vijftig jaar gevaccineerd was, ook het aantal besmettingen onder kinderen afnam. Dat terwijl zij zelf dus helemaal geen prik hadden gehad.