De Europese Unie gaat open voor meer toeristen van buiten de EU. Dat gebeurt wel op voorwaarde dat ze volledig tegen COVID-19 zijn ingeënt, zo hebben de lidstaten woensdag besloten.

Nu zijn plezierreizen naar de EU slechts mogelijk voor inwoners van een tiental 'veilige' landen. De ambassadeurs bepalen vrijdag met welke landen de lijst kan worden uitgebreid.

Dat kunnen er tientallen meer worden omdat de drempel om een niet-EU-land groen licht te geven, zoals het aantal nieuwe besmettingen op 100.000 inwoners in twee weken, wordt verlaagd. Dat aantal wordt van 25 naar 75 opgetrokken. Noodzakelijke reizen, voor bijvoorbeeld diplomaten en medici, blijven gewoon mogelijk.

Het gaat om een aanbeveling van de Europese Commissie. Dat betekent dat lidstaten nog wel zelf kunnen ingrijpen als het in een land buiten de EU misgaat, bijvoorbeeld door nieuwe, gevaarlijke varianten van het coronavirus. Het kan dus zijn dat Nederland reizigers van buiten de EU blijft weigeren.

Toeristen die naar de EU willen komen, moeten daarbij kunnen aantonen dat ze zijn geprikt met een van de coronavaccins die het Europese geneesmiddelenbureau (EMA) heeft goedgekeurd of een vaccin dat door wereldgezondheidsorganisatie WHO in noodgevallen mag worden ingezet.