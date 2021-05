De GGD Amsterdam heeft na bron- en contactonderzoek in totaal 483 positieve meldingen vastgesteld waarvan de besmetting is gekoppeld aan Koningsdag of -nacht in de hoofdstad. Het overgrote deel van de besmettingen heeft binnenshuis in de privésfeer plaatsgevonden, meldt de GGD woensdag.

Deze 483 personen zien Koningsdag als meest waarschijnlijke bron voor hun infectie of ze zijn in hun besmettelijke periode op Koningsdag geweest en dus mogelijk een bron geweest voor anderen.

Gekeken naar de leeftijdsverdelingen is de meerderheid van de meldingen gevonden in de groep jongvolwassen, 47 procent bij 19 tot 24 jarigen en 28 procent bij 25 tot 30 jarigen. Er is voor 287 van de 483 personen aangegeven dat zij aanwezig zijn geweest in een drukke mensenmassa in het centrum of in een druk park in Amsterdam gedurende Koningsdag.

De GGD Amsterdam maakte eerder deze maand al bekend zeventien clusters in beeld te hebben gebracht die terug te linken zijn aan Koningsdag. Zestien van die clusters waren onder de 483 meldingen. Eén cluster heeft alleen maar gevallen van buiten de Amsterdamse veiligheidsregio. Alle clusters bevatten drie of meer besmettingen.

Door het voorspelde zonnige weer werd al gevreesd voor grote drukte in de hoofdstad. Desondanks werden er geen extra maatregelen genomen, hoewel wel werd opgeroepen om thuis te blijven en drukte te vermijden

Meeste infecties waarschijnlijk binnenshuis

Uit de cijfers komt naar voren dat de grote meerderheid van de clusters binnenshuis is ontstaan (81 procent). Binnen de clusters zijn in totaal 67 personen met een positieve testuitslag in beeld gebracht. Bron- en contactonderzoek laat zien dat de clustervorming voornamelijk plaatsvond bij huisfeesten waar tussen de 4 en 40 mensen aanwezig waren.

"Het bron- en contactonderzoek laat zien dat er op Koningsdag geen afstand is gehouden en dat grote groepen mensen bij elkaar kwamen. Het niet naleven van de maatregelen tijdens Koningsdag was onverstandig en heeft geleid tot besmettingen", stelt de GGD. "Het exacte aantal zullen we uiteindelijk nooit helemaal kunnen achterhalen, omdat niet iedereen aangeeft waar hij deze dag aanwezig was en niet iedereen zich laat testen", zegt de woordvoerder.