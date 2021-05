Het reproductiegetal (R) van het coronavirus is gedaald van 1,01 op 26 april naar 0,89 op 3 mei, meldt het RIVM dinsdag. Het getal dat weergeeft hoe snel het virus zich door ons land verspreidt, was op 21 januari voor het laatst zo laag.

Een reproductiegetal van 0,89 betekent dat 100 besmette personen gemiddeld 89 anderen besmetten en de epidemie dus langzaam kan uitdoven.

Bij de berekening van de R-waarde maakt het RIVM een voorbehoud. Het werkelijke getal kan variëren tussen 0,87 en 0,91. Afgelopen vrijdag was het reproductiegetal nog 0,95. Het RIVM kijkt ongeveer twee weken terug in de tijd, omdat het instituut anders geen betrouwbaar cijfer kan melden.

Het RIVM maakt ook bekend dat het aantal nieuwe gevallen tussen 12 en 18 mei met ongeveer een kwart is gedaald. Het instituut meldt 35.142 nieuwe besmettingen, tegenover 47.108 in de week ervoor.

De onderzoekers vermoeden dat de daling van het aantal nieuwe gevallen vooral samenhangt met een daling van het aantal afgenomen tests. Dat nam in dezelfde periode af met 23 procent.

Van de geteste personen testte 12,2 procent in de afgelopen week positief. Een week eerder was het aandeel nog 12,3 procent.

Aantal ziekenhuisopnames blijft flink dalen

Het aantal coronapatiënten dat in het ziekenhuis is opgenomen, is in de periode van 12 tot en met 18 mei met 21 procent gedaald.

Het aantal patiënten dat op de intensive care werd opgenomen, daalde in die periode met 24 procent

Ook vorige week meldde het RIVM een grote daling in het aantal nieuwe besmettingen. Tussen 4 en 11 mei kregen volgens het RIVM 47.108 mensen een positief testresultaat, een afname van 10 procent ten opzichte van de week daarvoor.