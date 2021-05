Het aantal coronapatiënten op de intensive care is met 35 afgenomen, zo meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) dinsdag. Het is de grootste daling sinds juni vorig jaar.

De ic's behandelen nu 646 coronapatiënten. Het aantal coronapatiënten op de intensive care is voor de dertiende achtereenvolgende dag gedaald.

Op verpleegafdelingen maakte het aantal coronapatiënten een pas op de plaats. Het zijn er nu 1.503. Dat is er één meer dan op maandag.

De vorige keer dat de druk op de ic's binnen een dag zo fors afnam, was 3 juni vorig jaar in de nasleep van de eerste golf van de coronapandemie.

Nederlandse coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic's

Ziekenhuizen moeten uitgestelde zorg inhalen

De afname is zeer welkom voor de ziekenhuizen, die veel uitgestelde zorg moeten inhalen. Bedden die vrijkomen, kunnen snel weer worden ingezet om patiënten met andere aandoeningen dan COVID-19 te helpen, schetste voorzitter Ernst Kuipers van het LNAZ maandag.

De instroom van coronapatiënten was dinsdag wel groter dan maandag, toen het LCPS uitzonderlijk kleine aantallen kon rapporteren. Op verpleegafdelingen kwamen in het afgelopen etmaal 199 patiënten met COVID-19 binnen. Dat waren er een dag eerder slechts 115, het kleinste aantal in maanden. Op de ic's zijn 33 coronapatiënten opgenomen.

Kuipers benadrukt dat dagkoersen niet veel zeggen. Hij kijkt liever naar meerdaagse gemiddelden. Die zien er nu al veel beter uit dan eind april, toen het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen piekte. Het gemiddelde aantal opnames lag toen ruim boven de driehonderd per dag. In de afgelopen drie dagen werden per dag gemiddeld 178 mensen met COVID-19 opgenomen op een ic of verpleegafdeling.