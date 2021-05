Ook mensen die nog maar één van de twee prikken met een coronavaccin hebben gehad, hebben straks recht op het Europese coronapaspoort. Daarover zijn de EU-landen en het Europees Parlement het eens, zeggen EU-bronnen in gesprek met persbureau ANP.

Van drie van de vier vaccins die vooralsnog in de EU zijn goedgekeurd, wordt na een paar weken een herhalingsprik toegediend. De gevaccineerde is dan nog aanzienlijk beter beschermd tegen het virus. Een groot deel van de EU-burgers heeft echter nog geen tweede dosis tijdens de zomer.

Een reiziger is daarmee nog niet verzekerd van vrije toegang tot alle EU-lidstaten. Een land kan bijvoorbeeld mensen die pas één van de twee prikken hebben gekregen vragen om een coronatest te laten afnemen of in quarantaine te gaan.

Het is nog onduidelijk of een lidstaat dat van plan is. De meeste vakantielanden willen juist zo min mogelijk obstakels opwerpen. Bovendien biedt de eerste prik van Pfizer, Moderna en AstraZeneca ook al bescherming, zeggen onderzoekers.

De EU-landen en het Europees Parlement onderhandelen over de precieze afspraken over de coronapas, die vermoedelijk officieel COVID-19-certificaat gaat heten. Wie naar een ander EU-land wil reizen, zou vanaf 21 juni met een QR-code kunnen aantonen dat hij of zij is ingeënt, negatief heeft getest of antistoffen heeft door een eerdere besmetting.