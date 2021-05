Het demissionaire kabinet heeft maandag groen licht gegeven voor de tweede stap in het openingsplan waardoor doorstroomlocaties in de openlucht, zoals dierentuinen en pretparken, weer open mogen. Het definitieve besluit kwam pas twee dagen voor de daadwerkelijke heropening. Daarom openen nog niet alle pretparken woensdag al de deuren, blijkt uit een rondgang van NU.nl.

Attractiepark Walibi opent de poorten vrijdag. "In grote lijnen staat het park klaar, medewerkers hebben de hele winter alles voorbereid", zegt een woordvoerder. "Maar we moeten een aantal dagen van tevoren onze medewerkers inroosteren. We hebben gewacht tot het besluit echt definitief was, en dan is maandagmiddag wel laat om iedereen in te roosteren."

Duinrell ontvangt vanaf zaterdag weer bezoekers. Een woordvoerder laat weten dat het attractiepark ervoor gekozen heeft later open te gaan omdat kinderen - samen met ouders de belangrijkste doelgroep - op school zitten en er op dit moment schoolexamens worden afgenomen. Door zaterdag pas weer open te gaan, heeft het park ook extra tijd om zich voor te bereiden op de heropening en eventueel nieuw personeel in te werken.

In het Overijsselse Slagharen opent het gelijknamige attractiepark op 22 mei. Dat de heropening in het pinksterweekend valt, is volgens een woordvoerder van het park bewust gekozen. Slagharen werd in het pinksterweekend van 1963 voor het eerst geopend, waardoor de openingsdatum een feestelijk randje krijgt, zegt ze.

Andere pretparken, waaronder de Efteling, openen de deuren wel op woensdag. Omdat het alleen is toegestaan voor doorstroomlocaties om buiten open te zijn, moeten binnenattracties wel gesloten blijven. In het geval van de Efteling moet daarom onder meer de Droomvlucht dicht. Door de maatregel is een kaartje voor het attractiepark wel iets goedkoper: 38 euro, in plaats van de 41 euro doordeweeks en 43 euro in het weekend.

Wat zijn de belangrijkste coronamaatregelen in de doorstroomlocaties? Bezoekers moeten 1,5 meter afstand houden.

Vooraf reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht.

Een reservering mag gemaakt worden voor maximaal twee personen uit verschillende huishoudens. Dit geldt niet voor personen uit hetzelfde huishouden.

Binnenruimtes, zoals bepaalde attracties, zijn gesloten. Toiletten zijn dat niet.

Dierenparken open, maar abonnementhouders krijgen voorrang

Niet alleen pretparken, maar ook dierentuinen mogen vanaf woensdag weer bezoekers ontvangen. Onder meer WILDLANDS Emmen, DierenPark Amersfoort, Beekse Bergen en ARTIS hebben de deuren weer geopend.

Een aantal dierentuinen opent eerst alleen voor leden: zo gaat Apenheul woensdag en donderdag open voor abonnementshouders, en is vanaf vrijdag iedereen welkom. Abonnementshouders krijgen ook voorrang in Ouwehands Dierenpark: alleen zij mogen woensdag al rondlopen in het dierenpark. Op donderdag opent het park vervolgens voor iedereen.

Dierentuinbezoekers moeten ook van tevoren reserveren. Daarnaast is het niet toegestaan om een kijkje te nemen in de binnenverblijven van de dieren omdat ook deze, net als de binnenattracties, onder de gesloten binnenruimtes vallen. Deze ruimtes mogen weer open als de derde stap in het heropeningsplan genomen wordt. De nieuwe versoepelingen staan vooralsnog op zijn vroegst gepland voor 9 juni.