Het gaat iets beter het met coronavirus in Nederland. Er worden iets minder mensen ernstig ziek, en minder mensen gaan er dood aan. Daarom zijn er vanaf vandaag minder coronaregels. Je mag bijvoorbeeld weer sporten of naar de dierentuin. Dit zijn vanaf vandaag alle regels:

De belangrijkste regels zijn er nog steeds:

Schud geen handen.

Was je handen vaak met zeep, minstens twintig seconden lang.

Blijf op 1,5 meter afstand van anderen. Tenzij ze in jouw huis wonen.

Per dag mogen maximaal twee mensen bij je op bezoek komen.

Kinderen jonger dan dertien hoeven geen afstand te houden van elkaar of volwassenen.

Nies en hoest in de binnenkant van je elleboog. Of in een papieren zakdoekje.

Als je buitenshuis in een gebouw bent (bijvoorbeeld school, werk of een winkel), draag je een mondkapje.

Voel je je verkouden of grieperig? Doe een test bij de GGD, want misschien heb je corona.

Cafés en restaurants zijn langer open (maar alleen het terras)

Sinds een paar weken zijn cafés, restaurants, bars en koffietentjes weer open.

Maar let op: je mag alleen op het terras zitten, niet binnen. En vanaf vandaag van zes uur 's ochtends tot uiterlijk acht uur 's avonds.

Je mag met maximaal twee mensen aan een tafeltje zitten. Wil je met drie of meer mensen aan tafel? Dan mag dat alleen als jullie in hetzelfde huis wonen.

Je mag weer sporten (maar geen wedstrijden)

Je kunt weer sporten, bijvoorbeeld in de sportschool of het zwembad. Wel moet je vooraf reserveren en vragen beantwoorden over je gezondheid.

Binnen mogen maximaal dertig mensen tegelijkertijd in dezelfde ruimte sporten. Wel op 1,5 meter afstand van elkaar. Als je loopt in die ruimte, dan moet je een mondkapje op. Als je loopt van de loopband naar het roeiapparaat, bijvoorbeeld.

Alle kleedkamers moeten dichtblijven, behalve die bij het zwembad.

Ook buiten mag weer met maximaal dertig mensen gesport worden. Als je 27 jaar of ouder bent, moet je ook dan 1,5 meter afstand houden. Wie 26 jaar is of jonger, hoeft tijdens het sporten geen afstand te houden.

Wedstrijden mogen sowieso nog niet. Tenzij je topsporter bent.

Je kunt weer meer uitjes ondernemen

Vanaf vandaag (woensdag 19 mei) kun je weer meer leuke dingen ondernemen.

Veel 'buitenuitjes' mogen weer. Het gaat dan om activiteiten waarbij je 1,5 meter afstand kunt houden tot andere mensen. En je moet je regelmatig 'verplaatsen', dus niet stilstaan of stilzitten. Een popfestival mag bijvoorbeeld nog niet. Wel kun je bijvoorbeeld weer naar een dierentuin, openluchtmuseum of pretpark. Ook mag je bijvoorbeeld fietsen huren en kano's huren.

Sommige 'binnenuitjes' mogen ook weer. Het gaat dan om activiteiten waarbij je aan kunst en cultuur doet. Ook hier geldt: je moet 1,5 meter afstand houden tot andere mensen. Je kunt bijvoorbeeld nog niet in een volle concertzaal gaan staan, maar wel weer naar de muziekschool.

De bibliotheken gaan vanaf morgen (20 mei) weer open.

Sekswerkers mogen weer aan de slag

Sekswerkers mogen vanaf vandaag ook weer aan de slag. Wel moeten klanten vooraf vragen beantwoorden over hun gezondheid.

Alle andere contactberoepen (zoals kappers, schoonheidsspecialisten en fysiotherapeuten) zijn al langer weer aan het werk. Wel moet je vooraf reserveren.

Op vakantie gaan mag alleen naar 'gele' landen

De overheid heeft alle landen van de wereld een kleur gegeven. Naar rode landen mag je nog niet. Vakanties naar oranje landen worden ook afgeraden. Je kunt alleen nog naar groene en gele landen op vakantie. Dit zijn vanaf vandaag:

Nederland

Aruba

Bonaire

Canarische Eilanden (onder meer Gran Canaria, Tenerife en Lanzarote)

Curaçao

Balearen (onder meer Mallorca, Ibiza en Formentera)

Egeïsche eilanden (met uitzondering van Kreta)

Finland

Ierland

Ionische eilanden

Malta

Portugal (inclusief Madeira en de Azoren)

Rwanda

Saba

Sint-Eustatius

Sint-Maarten

Thailand

Let op: dat Nederland het goed vindt dat je naar die plekken gaat, betekent niet dat je altijd zomaar welkom bent als Nederlandse toerist. Vaak moet je voor vertrek een negatieve test halen, of een paar dagen in quarantaine. Meer daarover lees je hier.

De reisadviezen voor Europese landen zoals ze nu zijn

Veel grote evenementen gaan nog steeds niet door

Verreweg de meeste grote evenementen gaan nog steeds niet door. Wel werkt de overheid aan een plan om binnenkort met toegangstesten alsnog evenementen te laten doorgaan. Vanaf dan mag je dus alleen naar binnen als je een negatieve coronatest hebt gedaan.

Scholen zijn nog steeds maar deels open

De basisscholen zijn (alweer een tijdje) open zoals je gewend bent. Maar alle andere scholen zijn grotendeels dicht.

Je mag wel naar school voor bijvoorbeeld praktijkles of examens. Of als de school het zó regelt dat je 1,5 meter afstand kunt houden van andere leerlingen. Vaak is dat dan ´´één dag per week. Andere lessen volg je online.

Uitvaarten, religieuze diensten en huwelijken mogen de komende tijd wel doorgaan. Maar alleen als er niet meer dan dertig personen aanwezig zijn.