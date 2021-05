Bij buurtbemiddelingsorganisaties zijn vorig jaar zo'n 20.000 conflicten tussen buren gemeld, circa 2.500 meer dan in 2019. Geluidsoverlast was het grootste probleem. Het ging met name om klachten over luidruchtig spelende kinderen, harde muziek en lawaai door een verbouwing.

Uit de jaarcijfers van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV) blijkt verder dat vooral in grotere steden waar mensen dichter op elkaar wonen buren last van elkaar hadden. "We zien dat de coronacrisis grote impact heeft op de leefbaarheid", aldus een woordvoerder.

"Ondanks dat ook het werk van buurtbemiddelingsorganisaties moeilijker werd omdat mensen door de coronamaatregelen niet fysiek bijeen konden komen, zijn de meeste meldingen opgepakt", zegt de woordvoerder van het centrum. "Nu iedereen meer thuiszit en veel online vergadert en de kinderen hele dagen thuis waren, merkt iedereen ook meer van zijn buren. Je gaat je ergeren aan geluiden die er altijd al waren. Als daar dan nog de herrie van een klussende buurman bovenop komt, neemt het woonplezier in rap tempo af."

Het CCV helpt onder meer gemeenten, de politie en woningcorporaties bij het opzetten van buurtbemiddeling. Inmiddels hebben meer dan driehonderd gemeenten buurtbemiddeling beschikbaar gesteld. In zeven op de tien gevallen wordt het conflict volgens het centrum opgelost.