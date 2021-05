Het aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten gaat "heel rap naar beneden" en dat is "fantastisch", zo zei Ernst Kuipers maandag op zijn wekelijkse persconferentie. De voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) noemt de snelle afname goed nieuws voor de reguliere zorg.

"Dit betekent dat je versneld allerlei programma's kunt hervatten", aldus Kuipers, doelend op de zorg voor mensen met andere aandoeningen dan COVID-19.

Een bed dat vrijkomt, kan een dag later worden gebruikt voor een andere patiënt, schetste Kuipers. Het zal wel een tijd gaan duren voordat de wachtlijsten zijn weggewerkt, want "de achterstanden zijn aanzienlijk".

Ook liggen nog steeds veel coronapatiënten in het ziekenhuis, maar het is een kwestie van tijd voordat dat verder gaat dalen. Het aantal ziekenhuisopnames daalt namelijk nog iets sneller dan was voorspeld. De afname is het sterkst onder zestigers en zeventigers. "Een duidelijk effect van het vaccineren", concludeerde de zorgbestuurder.

Het driedaagse gemiddelde in het aantal opnames is gedaald van 312 eind april naar minder dan 200 nu. Het laatste etmaal werden slechts 138 nieuwe patiënten met COVID-19 opgenomen, het kleinste aantal sinds eind november vorig jaar.

Nieuwe opnames op weekbasis met 26 procent afgenomen

Vergeleken met de piek van eind april is het aantal nieuwe opnames op weekbasis met 26 procent afgenomen. De laatste drie dagen lag het zelfs 47 procent lager dan op het hevigste punt van de derde golf in de pandemie, dat op 22 april werd bereikt.

De totale ziekenhuisbezetting loopt minder snel terug. Dat komt doordat mensen die met COVID-19 in het ziekenhuis terechtkomen daar over het algemeen vrij lang moeten blijven. Toch is ook dit cijfer inmiddels 19 procent gedaald sinds de piek.

Het totale aantal coronapatiënten in ziekenhuizen nam de afgelopen 24 uur wel licht toe, tot 2.183. Dat zijn er 31 meer dan zondag, maar dit is slechts "een dagkoers" die niets zegt over de gunstige trend, aldus Kuipers.