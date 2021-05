Het is weer mogelijk om op vakantie te gaan naar Curaçao, Gran Canaria, Zakynthos of een dertiental andere gebieden die het coronavirus onder controle hebben. Dat lijkt vanuit Nederlands perspectief goed nieuws, maar ons land is nog altijd een zogenoemd hoogrisicogebied. Willen andere landen ons dus wel hebben? Het antwoord op deze en vier andere vragen.

Waarom is Nederland een hoogrisicogebied en wie bepaalt dat?

Op 13 oktober hebben de 47 Europese landen die lid zijn van de Raad van Europa samen afspraken gemaakt over het reizen binnen de EU in coronatijd. Om EU-burgers te helpen bij het plannen van hun reis is een kaart met een stoplichtsysteem bedacht.

Aan de hand van het aantal coronagevallen per 100.000 inwoners geven de kleuren per regio aan wat de status is van het coronavirus. Landen zullen hun inwoners het reizen naar gebieden die rood of donkerrood zijn (sterk) ontraden.

Het aantal coronagevallen per 100.000 inwoners ligt in het grootste gedeelte van Nederland boven de vijfhonderd. Gelderland, Limburg, Noord-Brabant, Overijssel, Zeeland en Zuid-Holland zijn daarom donkerrood gekleurd, de allerhoogste waarschuwing. Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Groningen en Drenthe zijn rood, omdat het aantal meldingen daar kleiner is.

De kaart van de EU zoals die er volgens de laatste update van 13 mei uitzag. De kaart van de EU zoals die er volgens de laatste update van 13 mei uitzag. Foto: ECDC

Hoe scoort Nederland ten opzichte van de landen om ons heen?

Europa is grotendeels rood gekleurd. Toch scoort Nederland nog net iets slechter dan de meeste landen om ons heen. Alleen in heel Zweden en Cyprus en in kleine delen van Noord-Frankrijk, Litouwen en Kroatië staat het stoplicht op dit moment op donkerrood.

Noorwegen, Finland en IJsland zijn de beste leerlingen van de klas en kleuren (grotendeels) groen. In Portugal, op de Griekse en Spaanse eilanden en in grote delen van Ierland is het aantal dagelijkse besmettingen dusdanig laag dat deze gebieden zijn aangeduid met de kleurcode oranje.

Willen andere landen ons wel ontvangen?

Het algehele advies om als Nederlander niet naar het buitenland af te reizen, kwam op 15 mei na vijf maanden te vervallen. Sindsdien zijn vakanties naar zestien bestemmingen op de wereld weer toegestaan.

Hoewel het misschien wel zo overkomt, heeft dit niets te maken met de coronasituatie in Nederland of het coronabeleid van het kabinet. Dat we straks weer met een cocktail langs het zwembad op een Grieks of Spaans eiland kunnen liggen, is simpelweg mogelijk doordat die regio's het coronavirus beter onder controle hebben.

De kaart van de EU verschilt ook van de Nederlandse kaart met reisadviezen. Zo staat IJsland Europees gezien 'op groen', maar zijn toeristen uit Nederland niet welkom. Ook Noorwegen wil de Nederlandse toerist nog niet zien komen vanwege het grote aantal infecties in ons land. Het ministerie van Buitenlandse Zaken geeft deze landen daarom kleurcode oranje: alleen noodzakelijke reizen.

Andersom heeft ons land het reisadvies voor bijvoorbeeld Portugal versoepeld, maar moeten reizigers uit Nederland na aankomst op het Portugese vasteland alsnog veertien dagen in quarantaine. Hetzelfde geldt voor Finland en Ierland.

Actuele reisadviezen voor Europese landen

Wat betekent het voor Nederlanders die nu een vakantie hebben geboekt?

Het is raadzaam om eerst het reisadvies van jouw vakantieland erbij te pakken voordat je een verblijf boekt. Zo geldt naast Portugal ook in Finland, Ierland, Rwanda en Thailand een verplichte quarantaineperiode na aankomst. De duur van de quarantaine verschilt per land. In Rwanda moet bijvoorbeeld alleen gewacht worden op een testuitslag.

In alle landen, met uitzondering van Thailand, is het verplicht om een negatieve testuitslag mee te nemen. In Thailand wordt dit alleen aangeraden en kan het de quarantaineperiode verkorten. Gevaccineerden mogen zonder testbewijs de Griekse eilanden op. Per land verschilt het of kinderen zich ook moeten laten testen.

Voor Curaçao geldt geen quarantaineplicht, maar wil het eiland wel dat reizigers op de derde dag na aankomst een coronatest laten afnemen. Daarnaast willen meerdere landen dat reizigers een gezondheidsverklaring invullen.

Naar deze bestemmingen kun je per direct weer reizen: Aruba

Bonaire (vanaf woensdag)

Canarische Eilanden (onder meer Gran Canaria, Tenerife en Lanzarote)

Curaçao

Balearen (onder meer Mallorca, Ibiza en Formentera)

Egeïsche Eilanden (met uitzondering van Kreta)

Finland

Ierland

Ionische Eilanden

Malta

Portugal (inclusief Madeira en de Azoren)

Rwanda

Saba

Sint-Eustatius

Sint-Maarten

Thailand

Wanneer is het weer mogelijk om naar andere landen te reizen?

Voorlopig kunnen Nederlanders alleen naar bestemmingen op vakantie die in de lijst hierboven staan. Het ministerie van Buitenlandse Zaken beoordeelt regelmatig of een land of regio kan worden toegevoegd aan die lijst. Dat besluit zal mede afhangen van de kleur die de EU op gebieden plakt.

Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zei onlangs zelf te verwachten dat Nederlandse toeristen deze zomer weer op vakantie kunnen gaan naar landen als Frankrijk, Italië en de rest van Spanje. Garanties geven kon hij niet.

Op den duur moet een vaccinatiebewijs helpen om landen makkelijker te bereizen. Iemand die zo'n 'groene reispas' kan overhandigen, zou dan bijvoorbeeld niet in quarantaine hoeven. Volgens De Jonge moet de reispas voor de zomer klaar zijn.