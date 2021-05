Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) noemt het "zeker denkbaar" dat de derde stap in het heropeningsplan van het kabinet eerder kan worden gezet dan gepland. Momenteel streeft het kabinet naar nieuwe versoepelingen op 9 juni, waarvoor het op 1 juni de knoop doorhakt.

Het kabinet buigt zich dan over de derde stap met van het heropeningsplan, met mogelijke versoepelingen zoals het heropenen van restaurants en culturele instellingen zoals bioscopen, theaters en musea. Nederlanders zouden dan vier personen thuis mogen ontvangen en ook voor binnen- en buitensporters wordt er meer mogelijk.

De Jonge liet zich niet uit over een specifiek doel dat behaald moet worden voordat nieuwe versoepelingen verantwoord zijn. "Dat gebeurt als we verder blijven dalen in dit tempo."

Belangrijke graadmeters zijn de verspreiding van het coronavirus en de hoeveelheid uitgevoerde vaccinaties, maar De Jonge hamert ook op het gedrag van Nederlanders. "Nu gaat het de goede kant op in de ziekenhuizen, maar we zijn er nog niet. Als we willen dat de daling zich rap blijft voortzetten, dan blijven we ons aan de regels houden."

Ook het reproductiegetal moet volgens De Jonge nog ietwat zakken. Momenteel is er sprake van een R-waarde van 0,95. Dat houdt in dat een groep van honderd besmette mensen doorgaans 95 anderen besmet en de virusverspreiding afneemt.

"Maar er zijn momenteel nog steeds ruim 145.000 Nederlanders besmettelijk", aldus De Jonge. "Laten we niet doen alsof we er al zijn."