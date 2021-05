Het demissionaire kabinet heeft maandag groen licht gegeven voor de tweede stap van het heropeningsplan. Dat betekent dat woensdag onder meer sportscholen en dierentuinen weer open mogen en sekswerkers weer aan de slag kunnen.

De versoepelingen werden vorige week al aangekondigd, met de voorwaarde dat deze pas door konden gaan als de coronacijfers voldoende bleven dalen. Op advies van het OMT werd een daling van 20 procent ten opzichte van de piek in april gehanteerd. Dat percentage werd de afgelopen dagen al behaald.

Dat de versoepelingen nu definitief zijn, komt niet als een grote verrassing. Op basis van de coronacijfers zeiden ingewijden zondag al tegen persbureau ANP dat het er "positief uitzag". Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) stelt dat de coronacijfers met 30 procent zijn gezakt ten opzichte van de piek van de huidige coronagolf.

Nu de tweede stap in het heropeningsplan is gezet, mag de horeca vanaf woensdag langer open: van 6.00 uur tot 20.00 uur. Er mogen nog wel steeds maximaal vijftig personen op een terras en twee personen (uitgezonderd mensen uit hetzelfde huishouden) aan een tafel zitten. Ook attractie-, natuur- en dierenparken mogen de deuren onder voorwaarden weer openen.

Daarnaast kunnen sekswerkers weer aan de slag. Van alle mensen met een contactberoep zijn zij de laatsten die weer mogen werken. In tegenstelling tot bij andere contactberoepen is reserveren niet verplicht, maar moeten klanten wel van tevoren een gezondheidscheck doen.

Sportscholen open, maar kleedkamers blijven dicht

Binnensportlocaties, waaronder sportscholen en zwembaden, mogen weer open. Het is wel verplicht om vooraf te reserveren en een gezondheidscheck te doen. Ook mogen maximaal dertig personen tegelijkertijd in een ruimte zijn. Daarnaast moeten de sporters onderling 1,5 meter afstand houden en een mondkapje dragen als ze zich verplaatsen binnen de ruimte. De kleedkamers moeten dicht blijven, behalve in zwembaden.

Buiten sporten in groepsverband mag weer, tot maximaal dertig personen. Wedstrijden zijn zowel met als zonder publiek nog altijd niet toegestaan.