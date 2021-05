Het kabinet besluit maandag vrijwel zeker dat de versoepelingen die voor woensdag zijn aangekondigd, zullen doorgaan. De daling van het aantal opnamen van coronapatiënten in ziekenhuizen en op ic-afdelingen zet al dagen door. Het ziet er positief uit, zeggen ingewijden aan persbureau ANP.

Maandag zullen de ministers daar in het crisisoverleg over corona (MCC) formeel een klap op geven. Rond het middaguur zal de mededeling daarover naar buiten komen, is de verwachting.

Deze versoepelingen zijn vanaf komende woensdag dan een feit:

Horeca

De toegestane openingstijden voor buitenterrassen worden verruimd, die mogen open zijn van 6.00 uur tot 20.00 uur. De rest van de voorwaarden, zoals een maximum van vijftig personen op een terras en van twee personen aan een tafel, blijven gelden, behalve voor mensen uit hetzelfde huishouden.



Terrassen bij sportlocaties mogen ook weer open. Hiervoor gelden dezelfde regels als op andere buitenterrassen.

Contactberoepen

De sekswerkers mogen als laatste contactberoep hun werkzaamheden weer oppakken. Voor klanten van sekswerkers is alleen een gezondheidscheck verplicht, voor andere contactberoepen is ook een reservering vooraf noodzakelijk.

Sporten

Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden, mogen onder voorwaarden weer open. Er mogen maximaal dertig personen tegelijk in een ruimte zijn, die onderling 1,5 meter afstand moeten houden. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Grotere groepslessen en wedstrijden voor volwassenen (achttien jaar en ouder) zijn nog niet toegestaan, en er is geen publiek toegestaan bij wedstrijden van kinderen.

In de zwembaden mogen de kleedkamers open, op andere locaties blijven ze dicht. Binnen moet iedereen een mondkapje dragen, maar dat mag af tijdens het sporten en zwemmen.

Buiten sporten mag weer in groepsverband kan weer, al geldt ook hier een maximum van dertig personen en de 1,5 meter afstand. Ook hier zijn wedstrijden en publiek niet toegestaan bij volwassenen. Jongeren tot en met 26 jaar hoeven bij het gezamenlijk buiten sporten geen 1,5 meter afstand meer te houden.

Kunst en cultuur

Buitenlocaties voor podiumkunsten en filmvertoningen, zoals openluchttheaters, mogen weer open. Ook hier geldt een maximum van dertig personen, verplicht 1,5 meter afstand houden, een reservering van tevoren en een gezondheidscheck. Alleen voor kinderen of mensen uit hetzelfde huishouden gelden die voorwaarden niet.

Openluchtmusea, beeldentuinen en openluchtmonumenten mogen eveneens weer open. Per 10 vierkante meter is één bezoeker toegestaan.

Binnen mogen locaties voor de beoefening van kunst en cultuur, zoals muziekscholen, weer open. Net als bij de binnensportlocaties geldt een maximum van dertig personen in dezelfde ruimte, 1,5 meter afstand houden en een verplichte gezondheidscheck en reservering vooraf.

Recreatie

Verhuurlocaties voor recreatieve activiteiten buiten mogen open. Dit betekent dat er bijvoorbeeld weer boten, kano's en fietsen verhuurd worden.

Reizen

Het dringende advies om alleen noodzakelijke reizen te maken vervalt. Wel worden mensen nog gevraagd om zoveel mogelijk op rustige dagen en tijdstippen te reizen, en drukte te vermijden.

Eerder werden de reisadviezen al versoepeld, waardoor het mogelijk is om op vakantie te gaan naar verschillende landen.