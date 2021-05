Politiek commentator, activist en lobbyist Sywert van Lienden, die in het voorjaar van 2020 in actie kwam om naar eigen zeggen belangeloos het zorgpersoneel aan beschermingsmiddelen te helpen, heeft volgens de Volkskrant toch aan zijn activiteiten verdiend. Dat meldt de krant zaterdag op basis van eigen onderzoek.

Van Lienden richtte de non-profitorganisatie Stichting Hulptroepen Alliantie op om ervoor te zorgen dat Nederland snel miljoenen mondkapjes zou krijgen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) bestelde uiteindelijk 40 miljoen mondkapjes.

Uit tientallen interne documenten, contracten, mails en rapporten die in het bezit zijn van de Volkskrant wordt echter duidelijk dat Van Lienden en zijn compagnons de grote miljoenendeals via hun eigen bv's lieten lopen en er zo aan verdiend hebben.

Van Lienden zegt dat dit op aanraden van het ministerie van VWS en het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH), de inkooporganisatie van VWS, gedaan is. De toenmalige leiding van het LCH spreekt die uitleg in de krant tegen.

Hoeveel er door Van Lienden en zijn compagnons verdiend is, wordt niet duidelijk uit het onderzoek.

Mondkapjes liggen nog op de plank

Ook zouden de maskers zijn afgekeurd door het RIVM omdat ze grafeen (nanomateriaal van koolstof) bevatten en volgens een inspecteur een "onacceptabel gezondheidsrisico" vormen. Uiteindelijk ging VWS toch akkoord met de aanschaf.

"Grafeen is meegenomen in de testen en in de certificering van een geaccrediteerd testbureau", luidt de conclusie in een interne memo. "Daarmee voldoet het masker aan de gestelde kwaliteitseisen en normen en wordt het op basis van de VWS-richtlijn vrijgegeven."

Het ministerie van VWS laat aan de krant weten dat geen van de 40 miljoen door Van Lienden geleverde mondkapjes naar de zorg is gegaan. Ze liggen nog op de plank, omdat er te veel van zijn ingekocht. De 100,8 miljoen euro voor de 40 miljoen mondkapjes is wel overgemaakt.

Van Lienden heeft eerder op zaterdag op Twitter gezegd dat hij nog met een reactie op het verhaal van de Volkskrant komt, mede omdat het artikel "vol onjuistheden" zou zitten, zo verklaarde hij tegenover de NOS. Vanwege "juridische haken en ogen" vraagt hij om "geduld".

Van Lienden schreef mee aan het partijprogramma van het CDA en verscheen meerdere keren in de media vanwege zijn CDA-achtergrond.