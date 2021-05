Het aantal Nederlanders dat fysiotherapie nodig heeft voor de behandeling van langdurige coronaklachten is sinds de jaarwisseling ruim verdubbeld tot minimaal 60.000. Dat bevestigt een woordvoerder van beroepsvereniging Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) zaterdag na berichtgeving van het AD.

Tussen de 60.000 en 75.000 mensen lopen bij de fysio, blijkt uit een berekening op basis van gegevens uit de Landelijke Database Fysiotherapie. Daarin houdt een deel van de Nederlandse fysiotherapeuten bij welke behandelingen ze uitvoeren.

Eind vorig jaar kregen naar schatting 28.000 ex-coronapatiënten hulp van een fysiotherapeut. Nu zijn dat er naar schatting dus meer dan twee keer zo veel.

"Wij zijn beduusd van deze cijfers", zegt KNGF-voorzitter Guido van Woerkom tegen het AD. "Het is duidelijk dat de zorg voor COVID-19-patiënten zich nu verplaatst naar de eerste lijn, en naar de fysiotherapie in het bijzonder."

Tachtig dagen behandelen

De behandelduur is gemiddeld tachtig dagen. De klachten lopen uiteen van ademhalingsproblemen, oververmoeidheid en verlies van spiermassa tot psychische problemen, of een combinatie daarvan. De meeste mensen, zo'n 80 procent, hebben de coronabesmetting thuis doorgemaakt.

De behandelingen voor ex-coronapatiënten worden betaald uit een tijdelijke herstelzorgregeling die afgelopen juli is begonnen en maximaal twee behandelperiodes van zes maanden kent. Van Woerkom dringt erop aan dat deze regeling wordt voortgezet.

"Deze cijfers tonen immers aan dat er voorlopig nog heel veel fysiotherapie nodig is om deze patiënten te begeleiden en van hun klachten af te helpen. Een regeling die al over drie maanden zou aflopen, zou enorm veel patiënten in de kou laten staan", zo waarschuwt de KNGF-voorzitter.