Het algehele advies om niet naar het buitenland af te reizen, is na vijf maanden komen te vervallen. Vakanties naar zestien bestemmingen wereldwijd zijn per direct weer toegestaan. Bekijk in onze vakantiekaart welke landen in Europa geen negatief 'oranje' reisadvies meer hebben. Lees hier ook over de bestemmingen buiten Europa.

Actuele reisadviezen voor Europese landen