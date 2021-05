Vakanties naar Malta, Portugal, Aruba, Curaçao, Thailand, Rwanda en tien andere bestemmingen zijn per direct weer mogelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft in de nacht van vrijdag op zaterdag de reisadviezen versoepeld.

Naar deze bestemmingen kan per direct weer worden afgereisd: Aruba

Bonaire (vanaf woensdag)

Canarische Eilanden (onder meer Gran Canaria, Tenerife en Lanzarote)

Curaçao

Balearen (onder meer Mallorca, Ibiza en Formentera)

Egeïsche eilanden (met uitzondering van Kreta)

Finland

Ierland

Ionische eilanden

Malta

Portugal (inclusief Madeira en de Azoren)

Rwanda

Saba

Sint-Eustatius

Sint-Maarten

Thailand

Voor de bestemmingen geldt nu de kleurcode 'geel', met uitzondering van Bonaire: dat eiland kleurt per 19 mei geel. Dat houdt in dat reizigers er rekening mee moeten houden dat op hun bestemming nog coronamaatregelen kunnen gelden die invloed kunnen hebben op het dagelijks leven. Zo is het dragen van mondkapjes op veel plekken verplicht, kan er een avondklok actief zijn en moet ook in andere landen afstand gehouden worden.

Alleen voor Saba en Sint-Eustatius is het reisadvies versoepeld naar 'groen'. Dat betekent dat er geen bekende veiligheidsrisico's zijn en dat Nederlanders gewoon kunnen afreizen.

Sinds 15 december gold een algeheel negatief reisadvies. Het demissionaire kabinet wilde Nederlanders ervan weerhouden om naar het buitenland te gaan, uit angst voor verdere virusverspreiding en virusmutaties.

Na vijf maanden zijn vakanties nu dus weer mogelijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken spreekt van "een stap in de goede richting". Reizigers wordt op het hart gedrukt dat zij zich goed moeten voorbereiden op hun reis, om zo min mogelijk risico's te lopen. Blijf op de hoogte van de ontwikkelingen, luidt het advies vanuit het ministerie. "De situatie kan snel veranderen."

In meerdere landen gelden nog maatregelen voor (Nederlandse) reizigers

Alle landen waarvoor nu code geel of groen geldt, verwelkomen Nederlandse reizigers. Als dat niet het geval is, blijft een land op 'oranje' staan, waarmee het per direct bestempeld is als risicogebied. Reizen wordt dan afgeraden.

Een land blijft ook oranje als het virus zich er te snel verspreidt. Als Nederlanders alsnog afreizen naar een dergelijk gebied, moeten zij bij terugkomst in quarantaine en een negatieve testuitslag overhandigen.

Welke maatregelen gelden in de nieuwe gele landen voor Nederlandse reizigers?

Verplichte negatieve testuitslag meenemen: Alle landen, met uitzondering van Thailand. Daar wordt het alleen aangeraden en kan het de quarantaineperiode verkorten. Griekenland stelt geen eisen aan gevaccineerden. Per land verschilt het of kinderen zich ook moeten laten testen.

Alle landen, met uitzondering van Thailand. Daar wordt het alleen aangeraden en kan het de quarantaineperiode verkorten. Griekenland stelt geen eisen aan gevaccineerden. Per land verschilt het of kinderen zich ook moeten laten testen. Verplichte quarantaineperiode na aankomst: In Ierland, Finland, Portugal, Thailand en Rwanda. De duur van de quarantaine verschilt per land. In Rwanda moet bijvoorbeeld alleen gewacht worden op een testuitslag.

In Ierland, Finland, Portugal, Thailand en Rwanda. De duur van de quarantaine verschilt per land. In Rwanda moet bijvoorbeeld alleen gewacht worden op een testuitslag. Bijzondere maatregelen: Curaçao wil dat reizigers op de derde dag na aankomst een antigeentest laten afnemen. Daarnaast willen meerdere landen dat reizigers een gezondheidsverklaring invullen.