Nederlanders kunnen vanaf zaterdag definitief weer op vakantie naar de Balearen en de Canarische Eilanden. Dat meldt Jan Versteeg, de Nederlandse ambassadeur in Spanje, vrijdag op Twitter. Reizigers hoeven bij terugkomst in Nederland geen negatieve testverklaring te overhandigen en hoeven ook niet in quarantaine.

De reisadviezen van deze landen worden vermoedelijk ook versoepeld: Aruba

Bonaire

Curaçao

Ierland

Malta

IJsland

Portugal, inclusief Madeira en de Azoren

Griekse eilanden (Noord/Zuid-Egeïsche en Ionische eilanden)

Mogelijk volgen nog meer landen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken publiceert vannacht alle versoepelde reisadviezen.

"Ik heb het genoegen om aan te kondigen dat vanaf morgen Nederlandse toeristen weer naar de Balearen en de Canarische Eilanden kunnen reizen", aldus Versteeg. Het Spaanse vasteland blijft vermoedelijk vooralsnog aangemerkt als risicogebied.

Volgens Versteeg wordt het reisadvies naar de Spaanse eilanden wél veranderd van oranje naar geel. Dat houdt in dat vakanties weer mogelijk zijn, maar in het gebied wel maatregelen tegen het coronavirus zijn getroffen die beperkte invloed hebben op het dagelijkse leven. Zo moeten Nederlanders die naar Spanje of de Spaanse eilanden reizen bij aankomst een negatieve testuitslag overhandigen.

In het officiële reisadvies naar de Spaanse eilanden is al opgenomen dat die maatregelen bij terugkeer in Nederland vervallen. Diezelfde versoepelingen werden donderdagochtend doorgevoerd voor Aruba, Ierland, Malta, Madeira en de Griekse eilanden, waardoor vakanties naar die gebieden vanaf zaterdag ook waarschijnlijk weer mogelijk zijn.

De landen worden momenteel nog met 'oranje' aangemerkt, waarmee zij tot hoogrisicogebied zijn bestempeld. De kleurcodes worden in de nacht van vrijdag op zaterdag veranderd. Dan publiceert het ministerie van Buitenlandse Zaken de volledige lijst met landen waarnaar Nederlanders weer op vakantie kunnen.