Het aantal coronagelerateerde opnames in ziekenhuizen is met 24 procent gedaald ten opzichte van de piek in april, blijkt vrijdag uit cijfers van het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Daarmee zou worden voldaan aan de eis van 20 procent waarmee de tweede stap in het heropeningsplan gezet kan worden. Hoewel de cijfers goed lijken, wordt het definitieve besluit pas maandag genomen.

Niet alleen het totale aantal nieuwe coronapatiënten in ziekenhuizen moet 20 procent zijn gedaald, maar ook de instroom op de verpleegafdelingen en intensive cares (ic's) zelf moet met een vijfde zijn afgenomen. Dat was op de verpleegafdelingen al wel het geval.

Vrijdag bereikte het aantal nieuwe opnames op de ic voor het eerst de daling van 20 procent. Het kabinet kijkt hiervoor naar data van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie), die zich baseert op gegevens uit ziekenhuissystemen. De huidige cijfers van de stichting zijn nog niet compleet en worden de komende dagen nog aangevuld.

Volgens het LCPS, dat actuelere cijfers kan geven, is het gemiddelde aantal nieuwe ic-opnames al meerdere dagen met meer dan 20 procent gedaald. Vrijdag was dat aantal van 32 ruim 40 procent lager dan tijdens de piek, toen gemiddeld 57 coronapatiënten per dag op de ic belandden.

Wat is het verschil tussen de cijfers van Stichting NICE en LCPS? Stichting NICE baseert zich op gegevens die de ic's zelf leveren. Omdat het soms een paar dagen kan duren voor een labuitslag binnen is en een patiënt officieel is aangemerkt als coronapatiënt, kunnen de cijfers vertraging oplopen.

Het LCPS kijkt vooral naar de bezetting van ziekenhuisbedden en belt hiervoor dagelijks met de ziekenhuizen.

Bij groen licht onder meer sportscholen en binnenzwembaden open

Het kabinet kondigde afgelopen week aan de versoepelingen door te zetten als de gemiddelde instroom van coronapatiënten in het ziekenhuis 20 procent lager zou liggen dan de piek van de derde golf eind april. Destijds kwamen per dag gemiddeld 312 coronapatiënten op de verpleegafdelingen en op de ic's. Dat aantal is op dit moment ongeveer 237.

De recentste cijfers lijken dus te voldoen aan de voorwaarde die het kabinet stelde. Maar of de versoepelingen definitief door moeten gaan, is ook afhankelijk van hoe de cijfers zich de komende dagen ontwikkelingen en of maandag nog steeds aan die daling wordt voldaan.

Als het kabinet maandag definitief groen licht geeft voor de tweede stap van het heropeningsplan, dan kunnen op 19 mei onder meer sportscholen, binnenzwembaden en doorstroomlocaties buiten onder voorwaarden weer open.