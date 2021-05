Het tempo van de vaccinatiecampagne in Nederland wordt verder opgevoerd en inmiddels zijn er meer dan zeven miljoen coronavaccin toegediend. Ook in de landen om ons heen wordt op dit moment steeds meer geprikt. Dit is hoe het daar gaat.

In België is één op de tien inwoners volledig gevaccineerd

Bij onze zuiderburen werd vrijdag de vijf miljoenste prik gezet. Bijna 1,2 miljoen Belgen hebben inmiddels twee prikken gehad en zijn daarmee volledig gevaccineerd tegen COVID-19. Dat komt neer op zo'n 13 procent van de volwassen bevolking en 10 procent van de totale bevolking.

De vaccinatiecampagne bij de zuiderburen ging op 5 januari officieel van start. Vorige week werden zo'n 700.000 prikken gezet.

Hoe gaat het vaccineren in Nederland? Volgens de recentste cijfers op het coronadashboard zijn 7.022.775 prikken gezet.

Elke week brengt het RIVM een rapportage uit over de stand van het vaccineren. In de rapportage van afgelopen dinsdag werd melding gemaakt van ruim 6,4 miljoen vaccinaties.

Afgelopen dinsdag hadden bijna vijf miljoen mensen één prik gehad. Van hen hadden ruim 1,4 miljoen ook een tweede gehad.

36 procent van Duitsers heeft minstens één prik gehad

Bijna 30 miljoen inwoners hebben minstens één prik tegen het coronavirus gehad, bijna 36 procent. Ruim 8,8 miljoen van hen hebben inmiddels ook een tweede prik gehad, waarmee ze volledig zijn gevaccineerd. Dat komt neer op ongeveer 10 procent van de totale Duitse bevolking, blijkt uit de recentste cijfers van het Robert Koch-Institut.

Het land heeft het tempo er flink in zitten: op het moment krijgen elke dag 710.000 personen een prik. Ter vergelijking: in Nederland zijn dat er op dit moment ruim 131.000.

Vanwege een volgeboekt vaccinatiecentrum in het West-Duitse Schwelm werd een tijdelijke drive-invaccinatielocatie ingericht. Vanwege een volgeboekt vaccinatiecentrum in het West-Duitse Schwelm werd een tijdelijke drive-invaccinatielocatie ingericht. Foto: AFP

Luxemburg zet bijna zevenduizend prikken per dag

Het grofweg 614.000 inwoners tellende Luxemburg zet op dit moment 6.985 prikken per dag. In totaal hebben zorgmedewerkers bij bijna 192.000 inwoners minstens één prik gezet. Ruim 78.000 van hen hebben ook een tweede dosis ontvangen.

Ook in Luxemburg werd gestart met het vaccineren van zorgmedewerkers en kwetsbare ouderen. Inmiddels zit het land in de zesde en laatste fase van de vaccinatiestrategie, wat inhoudt dat alle mensen tussen de 16 en 54 jaar, die nog geen vaccinatie hebben gehad, een vaccinatieafspraak kunnen maken.

Deze vaccins gebruiken de landen: België: Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca (41+)

Duitsland: Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca (60+)

Luxemburg: Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Janssen (binnenkort)

Verenigd Koninkrijk: Pfizer, Moderna, AstraZeneca (40+)

Frankrijk: Pfizer, Moderna, AstraZeneca (55+), Janssen (55+)

68 procent inwoners Verenigd Koninkrijk kreeg al een prik

Sinds de start van de vaccinatiecampagne in het Verenigd Koninkrijk zijn al ruim 55 miljoen vaccinaties gezet. Met al die prikken is ruim 68 procent van de volwassen populatie (36 miljoen personen) minstens één keer geprikt tegen het coronavirus. Negentien miljoen inwoners kregen ook al een tweede dosis.

De vaccinatiecampagne in Verenigd Koninkrijk gaat vlot: in het gebied werden de laatste dagen gemiddeld 514.000 vaccinaties per dag gezet. Engeland, Noord-Ierland, Schotland en Wales konden daarom al grootschalige versoepelingen aankondigen en deels doorvoeren.

Ruim acht miljoen Fransen volledig gevaccineerd

18,5 miljoen inwoners van Frankrijk hebben volgens de recentste cijfers van dinsdag minstens één prik tegen het coronavirus gekregen. Van hen hebben 8,3 miljoen ook al een tweede dosis gekregen, wat neerkomt op 15,7 procent van de volwassenen.

In het 67 miljoen inwoners tellende land heeft 35 procent van de volwassen bevolking minstens één prik tegen het coronavirus gehad. In de afgelopen week werden gemiddeld zo'n 500.000 prikken per dag gezet.

De vaccinatiecampagne heeft in combinatie met de maatregelen gezorgd voor een neerwaartse trend in de coronacijfers. Premier Jean Castex was afgelopen week voorzichtig optimistisch over de situatie in het land, maar benadrukte dat de druk op de ziekenhuizen nog altijd hoog is. Inmiddels zet het land de eerste stappen in het versoepelingsproces: zo gaan de terrassen, musea en winkels op 19 mei weer open.