De coronavaccins van BioNTech/Pfizer en AstraZeneca lijken even effectief te zijn na toediening van de eerste dosis. Dat blijkt uit de recentste vaccinatierapportage van het Britse ministerie van Volksgezondheid.

Volgens het onderzoek beschermt zowel het Pfizer-vaccin als het AstraZeneca-vaccin na één dosis al voor 55 tot 70 procent tegen symptomen van COVID-19 en voorkomen ze 75 tot 85 procent van de ziekenhuisopnames.

Beide vaccins lijken de kans op overlijden na de eerste prik al met 75 tot 80 procent te doen dalen. De eerste indicaties bij Pfizer suggereren dat dat vaccin na een tweede dosis 95 tot 99 procent van de sterfgevallen kan voorkomen.

De onderzoekers benadrukken dat de cijfers weliswaar rooskleurig zijn, maar nog wel verdere bevestiging nodig hebben. Vooral over het effect van de vaccins op het besmettingsgevaar is nog niets definitief te zeggen.

Ook naar de bescherming na de tweede dosis moet bij beide vaccins nog meer onderzoek gedaan worden. Over het vaccin van AstraZeneca is daarover nog geen data beschikbaar, over dat van Pfizer slechts heel weinig.