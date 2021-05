Amerikanen die volledig zijn ingeënt tegen COVID-19 hoeven, uitzonderingen daargelaten, geen mondkapje meer te dragen of 1,5 meter afstand te bewaren tot anderen. Dat maakte de directeur van het Amerikaanse centrum voor ziektepreventie (CDC) donderdag bekend.

"Als je volledig gevaccineerd bent, kun je de dingen weer doen waarmee je gestopt was vanwege de pandemie", zei CDC-directeur Rochelle Walensky tijdens een briefing aan het Witte Huis. Volgens haar "hebben we allemaal uitgekeken naar dit moment waardoor dingen weer gaan aanvoelen als het oude normaal".

Amerikanen krijgen wel het advies om mondkapjes te blijven dragen in onder meer treinen, vliegtuigen, luchthavens en in andere transportknooppunten. Ook in bijvoorbeeld ziekenhuizen blijft dat advies van kracht. Als het aan het CDC ligt, kunnen de mondkapjes bijvoorbeeld wel af op werkplekken en in scholen.

Walensky zei dat de nieuwe aanbevelingen door de wetenschap worden gesteund. "Iedereen die volledig is gevaccineerd kan deelnemen aan binnen- of buitenactiviteiten - zowel groot als klein - zonder een mondkapje te dragen of fysieke afstand te houden", zei ze.

Ter ondersteuning van haar verhaal haalde de CDC-directeur drie verschillende onderzoeken aan die aantonen dat de coronavaccins werken. De gezondheidsdienst hoopt dat de aanpassing van de richtlijnen tot gevolg heeft dat meer mensen zich laten vaccineren.

Ruim een derde van de Amerikanen volledig ingeënt

Walensky plaatste nog wel een paar kanttekeningen. Zo adviseerde ze ingeënte Amerikanen die problemen hebben met hun immuunsysteem hun dokter te raadplegen, voordat ze hun mondkapje definitief opgeven.

Daarnaast zei Walensky dat het afgelopen jaar heeft bewezen dat het virus onvoorspelbaar kan zijn. De aanbevelingen kunnen dus worden teruggedraaid zodra de epidemie weer verergert.

Naar schatting is ruim een derde van de Amerikaanse bevolking volledig ingeënt tegen COVID-19. Dat zijn ruim 117 miljoen mensen. Ongeveer 45 procent van de Amerikanen heeft minimaal één dosis ontvangen.