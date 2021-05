Twee ME'ers zijn in de nacht van woensdag op donderdag lichtgewond geraakt bij de ongeregeldheden nabij het stadion van voetbalclub De Graafschap in Doetinchem, bevestigt een woordvoerder van de politie donderdag aan NU.nl na berichtgeving van Omroep Gelderland. In totaal werden zeven aanhoudingen verricht, waarvan vijf voor openlijke geweldpleging en twee voor belediging.

Enkele honderden supporters van De Graafschap hadden zich woensdagavond verzameld bij stadion De Vijverberg om hun club aan te moedigen tijdens de promotiewedstrijd tegen Helmond Sport. Daarbij werden de coronamaatregelen niet altijd nageleefd.

Nadat de club promotie misliep, verlieten veel teleurgestelde fans op verzoek van de politie het terrein. Een deel van hen, zo'n 150 man, gaf echter geen gehoor aan de oproep van de politie, waarna de ME moest ingrijpen.

"Het was onrustig, en daarbij is fors geweld gebruikt richting de politie", aldus de woordvoerder. Er zou onder meer met stenen, vuurwerk, fakkels en glas richting de dienders zijn gegooid. "Dat is wat ons betreft ontoelaatbaar. We snappen de teleurstelling van de supporters, maar wij zijn er om de openbare orde te handhaven. Een nederlaag is geen excuus voor dit gedrag."

Volgens de woordvoerder doet de politie nog verder onderzoek naar wat er precies is voorgevallen tijdens de ongeregeldheden.

'Deze mensen zijn geen supporters van De Graafschap'

De gemeente noemde het eerder al "teleurstellend" dat supporters ondanks het verzoek om weg te blijven toch naar het stadion kwamen. De ongeregeldheden zouden zijn veroorzaakt door een groep jongeren die uit was op rellen, zegt een woordvoerder van de gemeente.

"Dit past absoluut niet bij De Graafschap en is iets wat we in de afgelopen decennia niet eerder hebben meegemaakt." Volgens de gemeentewoordvoerder is duidelijk dat deze mensen geen supporters van de Graafschap zijn. "Zij hebben met hun acties veel schade aangericht aan de club en de supporters. Ook hebben zij de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de bewoners rond de Vijverberg enorme schade toegebracht. Dat is onacceptabel en we willen daarom ons medeleven uiten richting de buurtbewoners. Dit mag nooit meer gebeuren!"