De Mobiele Eenheid (ME) heeft in de nacht van woensdag op donderdag in moeten grijpen nabij stadion De Vijverberg van De Graafschap, nadat de club uit Doetinchem promotie was misgelopen. Supporters gooiden met zwaar vuurwerk en richtten vernielingen aan. In Deventer ontstond een spontaan volksfeest nadat Go Ahead Eagles onverwacht naar de Eredivisie promoveerde.

De Graafschap zou zijn gepromoveerd als het van Helmond Sport won, maar de Achterhoekers bleven steken op 0-0. Go Ahead won met 0-1 van Excelsior en dat bleek voldoende om de 'Superboeren' te passeren op de ranglijst. De Graafschap moet nu proberen via de play-offs promotie naar de Eredivisie af te dwingen.

Enkele honderden supporters van De Graafschap zouden zich tijdens de wedstrijd bij De Vijverberg hebben verzameld. Coronaregels zouden niet zijn nageleefd en de gemeente noemt het "teleurstellend" dat supporters ondanks het verzoek om weg te blijven toch naar het stadion kwamen.

In de loop van donderdag wordt meer duidelijkheid verwacht over wat er allemaal precies is gebeurd. Naast dat er vuurwerk werd afgestoken en vernielingen werden aangericht, is ook de spelersbus van Helmond Sport nog enige tijd opgehouden. Medewerkers van De Graafschap moesten voor hun eigen veiligheid in of rond het stadion blijven.

Vorige week belaagden supporters van De Graafschap enkele journalisten nadat de ploeg ook tegen Jong Ajax promotie niet kon veiligstellen. Een persfotograaf werd zodanig mishandeld dat hij aangifte deed. Er zou vol op de man zijn in geslagen en geschopt.

67 Duizenden fans Go Ahead Eagles feesten na promotie club

Volksfeest in Deventer na promotie Go Ahead Eagles

Op zo'n 40 kilometer van de ongeregeldheden in Doetinchem barstte in de nacht van woensdag op donderdag juist een groot feest los. Vele duizenden fans van Go Ahead Eagles scandeerden leuzen, zongen en zwaaiden met vlaggen in het centrum van Deventer.

Volgens de politie werd er volop gedanst, muziek afgespeeld en vuurwerk afgestoken. Ook in Deventer werden coronamaatregelen massaal genegeerd. De politie was in groten getale aanwezig, maar de gemeente had eerder op woensdag al laten weten niet tegen feestende supporters op te treden als de club zou promoveren, omdat een grote groep uitzinnige fans zich niet zou laten sturen. In plaats daarvan werd geprobeerd het feest op één locatie te houden.

Rond 2.00 uur keerde in beide steden de rust terug.