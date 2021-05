Op Curaçao zijn woensdag geen nieuwe coronabesmettingen geregistreerd en is er niemand overleden aan de gevolgen van het virus. Ook een dag eerder waren er geen besmettingen, toen overleed er wel een coronapatiënt. Daarmee lijkt de hevige coronagolf van de afgelopen maanden achter de rug. De laatste keer dat het eiland geen besmettingen kende, was bijna drie maanden geleden.

In de periode daarna steeg het aantal coronagevallen enorm tot meer dan 4700 geregistreerde besmettingen begin april. Nu zijn er voor zover bekend nog 113 mensen op het eiland besmet. In de afgelopen drie maanden zijn bijna 100 coronapatiënten overleden. Het totale dodental sinds het begin van de pandemie staat op 117.

Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is flink gedaald: van meer dan 130 in de eerste week van april naar 27 op woensdag. Van hen liggen er nu nog 19 op de intensive care. Meer dan een maand eerder lagen er nog meer dan 40 patiënten op de ic en waren 9 Curaçaose patiënten overgebracht naar de ic op Aruba.

Omdat het vaccinatieprogramma goed verloopt, is er deze maand begonnen met het versoepelen van de coronamaatregelen en worden op korte termijn meer versoepelingen verwacht.

Als gevolg van de enorme stijging van het aantal coronapatiënten op het eiland waren vanaf begin april tientallen Nederlandse artsen en zorgverleners naar Curaçao gevlogen om te helpen. Verreweg de meesten zijn inmiddels weer terug naar Nederland.