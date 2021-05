Sint-Maarten krijgt voorlopig toch geen coronasteun, dit keer omdat de regering van het eiland nog steeds niet het wanbestuur van het vliegveld heeft aangepakt. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) in een brief aan de minister-president Silveria Jacobs. Het gaat om een bedrag van ongeveer 18 miljoen euro dat Sint-Maarten vooralsnog niet krijgt.

De problemen bij Princess Juliana International Airport spelen al langer en het oplossen ervan was een voorwaarde voor verdere steun. Een bestuurder zou niet volgens de juiste procedures en zonder duidelijke redenen ontslagen zijn. Ook de benoeming van drie commissarissen zou niet volgens de regels zijn gegaan. Door de misstanden overweegt de Royal Schiphol Group steun aan de luchthaven te stoppen, wat het voortbestaan ervan in gevaar brengt.

Sint-Maarten is aandeelhouder van de luchthaven en meermaals tevergeefs gewaarschuwd om de problemen op te lossen, schrijft Knops. Volgens hem kan "onder deze omstandigheden niet van Nederland verlangd worden dat wij tientallen miljoenen euro's in dit economisch herstel blijven investeren". Hij reist volgende week af naar het eiland en hoopt dat de regering daar met een voorstel komt om de problemen op te lossen.

Eerder werd het geld al niet overgemaakt aan het eiland omdat de regering een racismeklacht tegen Nederland had ingediend bij de Verenigde Naties. De hervormingen die Nederland eist in ruil voor de steun zouden neokoloniaal zijn en de autonomie van Sint-Maarten aantasten. Knops noemde die aanklacht "onzin" en "heel pijnlijk". Twee weken geleden leek Sint-Maarten het geld toch te krijgen, nadat het tekst en uitleg had gegeven over de klacht.