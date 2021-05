De helft van de 6.700 basisscholen heeft nog geen zelftesten ontvangen, terwijl het ministerie van Onderwijs van plan was alle coronatesten deze week onder scholen verdeeld te hebben. De Algemene Vereniging Schoolleiders (AVS) vindt het teleurstellend. "De testen lagen bijna nog eerder in de supermarkt dan op school."

Volgens AVS had het ministerie beloofd om voor 11 mei alle basisscholen te voorzien van coronazelftesten voor hun docenten. Maar door een vertraging in een levering is dit niet gelukt. Het ministerie verwacht aan het eind van deze week 90 procent van alle testen bezorgd te hebben. Volgende week zullen alle basisscholen de testen voor docenten ontvangen hebben, volgens het ministerie.

"Het ministerie deed tien werkdagen over het bezorgen van 50 procent van de testen", zegt een woordvoerder van AVS. "Nu willen ze de rest van de testen binnen een paar dagen geleverd hebben." De woordvoerder vindt dat het onderwijs hoger op het prioriteitenlijstje van het demissionair kabinet moet komen. "Eigenlijk zouden ze alle leraren moeten vaccineren, net zoals het zorgpersoneel. Onderwijzers komen lopen veel risico doordat ze met zoveel kinderen in aanraking komen."

AVS gaat volgende week een onderzoek doen naar het gebruik van zelftesten op de basisscholen die de testen wel ontvangen hebben. "We horen dat sommige scholen ze niet gebruiken, omdat je de test alleen preventief kan gebruiken." De basisscholen zien volgens de woordvoerder het nut van een preventieve test niet in, als je alleen de docent en niet de rest van de klas kan testen.