Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet heeft zich niet laten testen toen hij vorige week een paar dagen ziek was. De politicus zei woensdag voorafgaand aan het debat griep te hebben gehad, maar niet te weten of hij een besmetting met het coronavirus had opgelopen.

"Griep had ik. Met koorts. Misschien gewone griep, misschien de coronagriep, dat weet ik niet", aldus Baudet, die daaraan toevoegde zich niet te hebben laten testen. Hij is fel tegenstander van de coronamaatregelen en noemt COVID-19 een "zware griep".

De FVD-leider zei voorafgaand aan het debat tegen meerdere journalisten dat mensen met wie hij "een glaasje wijn" had gedronken op de fractiekamer het virus hadden opgelopen. Zelf was hij daarna ook een paar dagen ziek geweest, meldt BNR.

Zijn inbreng tijdens het debat begon Baudet met een korte verklaring dat hij, voor zover hij zelf weet, geen corona heeft. Dat deed hij nadat Kamervoorzitter Vera Bergkamp kort ingreep en hem daartoe aanspoorde. Baudet kwam met de toelichting omdat Kamerleden zorgen hadden vanwege berichten in verschillende media..

Inmiddels voelt hij zich weer "kiplekker", zei Baudet voordat hij zijn betoog vervolgde. Bergkamp had "een uitgebreider verhaal" verwacht van hem.