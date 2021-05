Om stap twee van het heropeningsplan te kunnen zetten, moet de gemiddelde ziekenhuisinstroom van coronapatiënten 20 procent lager liggen dan tijdens de piek van de derde golf. Daarom besluit het kabinet volgende week pas of er op 19 mei echt versoepeld gaat worden. Ic-coördinator Ernst Kuipers zei woensdag echter dat de cijfers al genoeg zijn gedaald. Hoe staan we ervoor? En kan de vlag echt al uit?

Kuipers baseert zich op cijfers van het Landelijk Centrum Patiënten Spreiding (LCPS). Volgens het LCPS vond de coronapiek plaats in de laatste twee weken van april, toen dagelijks gemiddeld zo'n 312 (coronagerelateerde) opnames werden geteld. Dat zijn de ic-opnames en reguliere ziekenhuisopnames bij elkaar opgeteld.

De afgelopen vier dagen was dat cijfer een stuk lager: gemiddeld 239 coronapatiënten. Bijna een kwart minder dan tijdens de piek dus. Kortom: versoepelingen zouden verantwoord zijn.

Kan de vlag echt al uit? Dat niet. Er zijn nog twee belangrijke kanttekeningen. Allereerst baseert Kuipers zich op data van slechts vier dagen en (nog) niet een volledige week, zoals het OMT wil. De intensivecarecoördinator zei echter dat de daling zich lijkt voort te zetten. Daarnaast wil het OMT eigenlijk niet één, maar twee dalingen zien: eentje bij de ic-opnames en eentje bij de reguliere ziekenhuisopnames. Kuipers combineert die cijfers echter en komt tot één gezamenlijke daling.

Gemiddelde aantal ic-opnames moet nog iets dalen

Maar gaan we dat doel van twee 'losse' dalingen dan ook halen? Dat is nog niet zeker. Volgens het RIVM, dat zich baseert op cijfers van Stichting NICE (Nationale Intensive Care Evaluatie) werden tijdens de coronapiek eind april gemiddeld 266 coronapatiënten per dag opgenomen op verpleegafdelingen. Ondertussen gingen iedere dag 57 coronapatiënten naar ic's.

Trek je daar 20 procent vanaf, dan worden de doelstellingen om te versoepelen: 213 ziekenhuisopnames en 45 à 46 ic-opnames.

Die ziekenhuisopnamedoelstelling gaan we wel halen, als er niks geks gebeurt. Sterker nog: die hebben we al gehaald. Afgelopen week was er namelijk al sprake van gemiddeld 197 ziekenhuisopnames per dag.

Maar wat de ic-opnames betreft, zijn we er nog niet helemaal. Afgelopen week lag die op gemiddeld 49 per dag (en die moet dus naar 45 à 46).

Kortom: alleen de ic-cijfers moeten nog iets dalen om de 'officiële' doelstelling te halen.

Maandag moet gewenst niveau worden bereikt

Het gewenste niveau moet uiterlijk maandag worden bereikt, anders wordt alsnog de 'pauzeknop' ingedrukt en de versoepelingen uitgesteld. Volgens Kuipers en premier Mark Rutte lijkt de kans op het uitstellen van versoepelingen steeds kleiner te worden.

Wat mogelijk nog wel roet in het eten kan gooien, is de nasleep van Koningsdag. Premier Rutte legde dinsdagavond al uit dat de feestdag tot bijvoorbeeld veel besmettingen heeft geleid in Amsterdam en dat er terecht zorgen waren over grote drukte in steden. Hoe de drukte zich gaat vertalen tot potentiële ziekenhuisopnames, is nog niet bekend.