De coronapandemie had wereldwijd geen miljoenen levens geëist als sneller was gereageerd, blijkt uit een woensdag gepubliceerd onafhankelijk onderzoek dat is opgesteld in opdracht van de gezondheidsorganisatie WHO. Er zouden zwakke schakels zijn gevonden op elk punt van de keten, citeert The Guardian.

Het evaluatiepanel werd voorgezeten door de voormalige Nieuw-Zeelandse premier Helen Clark en oud-president Ellen Johnson Sirleaf van Liberia. Wereldleiders krijgen er flink van langs.

Zo zou de wereldwijde voorbereiding gepaard zijn gegaan met te weinig geld en interesse. Februari 2020, toen de coronacrisis net ontstond, is omschreven als een maand waar kansen verloren gingen om een pandemie af te wenden. In plaats daarvan zouden landen ervoor hebben gekozen om te kijken wat zou komen.

"Sommige landen hebben afgewacht tot ic's vol begonnen te stromen", aldus voorzitter van het evaluatiepanel Helen Clark, tevens voormalig premier van Nieuw-Zeeland. "Toen was het te laat om de impact van de pandemie te voorkomen."

De onderzoekers kraken harde noten. Men zou onvoldoende voorbereid zijn geweest op een pandemie, de initiële reactie was te traag en terughoudend en de WHO was te zwak om een vuist te maken. Politiek leiderschap ontbrak. Landen die de ernst van het virus onderschatten, werden niet of onvoldoende weersproken.

China informeerde op tijd over het coronavirus

China zou op tijd hebben geïnformeerd over het mysterieuze virus. Wetenschappers in Wuhan trokken in december aan de alarmbel, citeert The Guardian het evaluatiepanel, maar het systeem dat in werking moest treden in reactie op het virus was te langzaam, mede door de wereldwijde regelgeving, oordelen onderzoekers.

Als de WHO niet gebonden was aan enkele wetten, dan kon op 22 januari de noodtoestand uitgeroepen worden, in plaats van 30 januari, aldus Clerk.

Het onafhankelijke comité roept op om grote veranderingen door te voeren zodat een nieuwe globale gezondheidscrisis voorkomen kan worden. Zo zouden wereldleiders voortaan gezamenlijk voorbereidingen op potentiële pandemieën moeten treffen, zodat alle financiële en medische middelen aanwezig zijn.

Daarnaast moet voortaan een deel van de vaccins altijd toegezegd worden aan armere landen en moet de WHO beter ondersteund worden. Een wereldwijde raad tegen gezondheidsrisico's zou het proces moeten overzien. "Het huidige systeem heeft ons niet behoed voor de coronapandemie, en als we het niet veranderen zal het ons ook niet beschermen tegen een volgende pandemie", aldus een conclusie in het rapport.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van WHO-directeur Tedros Adhanom Ghebreyesus, na aandringen van de lidstaten van de VN-organisatie. Tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de WHO in mei vorig jaar eisten die een onafhankelijk onderzoek naar de gang van zaken rond de start van de pandemie.