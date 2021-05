Het Outbreak Management Team (OMT) heeft het kabinet geadviseerd uitermate voorzichtig te zijn met het versoepelen van coronamaatregelen. Te snel de teugels laten vieren, kan leiden tot een zomer met beperkingen en op den duur een toename van het aantal gevallen van long covid, oftewel personen die na een besmetting langdurig klachten houden.

Volgens de deskundigen is versoepelen eenvoudig, maar het terugdraaien van beslissingen "welhaast onmogelijk". De OMT-leden gaan niet in op de vraag waarom dat zo lastig zou zijn.

Het OMT hamert erop dat zij het gemiddelde aantal ziekenhuisopnames van coronapatiënten met 15 tot 20 procent moet dalen voor versoepelingen verantwoord zijn. Pas dan zou de tweede stap van het heropeningsplan leiden tot "een iets langzamere daling van de epidemie".

Als de cijfers geen dalende trend vertonen, volgt een "aanmerkelijk langzamere daling", waardoor de zorg veel langer onder grote druk blijft staan. De deskundigen merken op dat na versoepelingen de geldende maatregelen minder goed worden nageleefd; er zou minder thuisgewerkt en meer gefeest worden, met meer besmettingen tot gevolg.

Een zeer trage daling van coronacijfers kan het perspectief op een zomer met minder maatregelen doen vertroebelen. Mede daarom waarschuwde het kabinet dinsdagavond dat zij de aangekondigde versoepelingen voor 19 mei nog kunnen uitstellen.

Ten slotte wijzen de experts erop dat het aantal besmettelijke personen in Nederland nog altijd groot is, ook ten opzichte van andere Europese landen. Als het aantal besmettingen groot blijft, kan dat in een latere fase leiden tot meer gevallen van langdurige klachten na COVID-19, aldus het OMT.