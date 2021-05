Het demissionaire kabinet kondigde dinsdagavond tijdens een persconferentie enkele versoepelingen aan die op 19 mei in kunnen gaan. In dit artikel beantwoorden we meest gestelde vragen die jullie via NUjij instuurden.

Voordat we ingaan op jullie vragen, is het belangrijk om te vermelden dat demissionair premier Mark Rutte benadrukte dat de versoepelingen afhankelijk zijn van de ziekenhuiscijfers, die volgens het OMT-advies met 20 procent gedaald moeten zijn ten opzichte van de piek in april.

Die daling ligt in de lijn der verwachting, maar het kabinet heeft de mogelijkheid om maandag 18 mei nog op een 'pauzeknop' te drukken als de situatie daar om vraagt. Alle hieronder gegeven antwoorden zijn dus onder voorbehoud dat de ziekenhuiscijfers toestaan dat de versoepelingen 19 mei doorgaan.

65 Rutte kondigt versoepelingen aan per 19 mei, maar met 'pauzeknop'

Mogen we alweer binnen eten in de restaurants?

Dat is vanaf 19 mei in ieder geval nog niet mogelijk. Buiten op het terras is het vanaf 19 mei mogelijk om te dineren tot 20.00 uur, wanneer de terrassen moeten sluiten. Binnen eten bij de restaurants is volgens Rutte onderdeel van de volgende stap.

Hoe zit het met bruiloften?

De situatie omtrent bruiloften is niet veranderd. Dat betekent dat er nog steeds een maximum is van dertig aanwezigen bij een huwelijksvoltrekking. Buiten is het niet toegestaan om bij elkaar te zijn in groepen van meer dan twee personen, uitgezonderd personen die samen op een woonadres wonen.

Voor de receptie of feestelijkheden na afloop van de huwelijksvoltrekking bij een eet- en drinkgelegenheid gelden de regels voor de horeca.

Kan je volgende week dan ook weer recreatiezwemmen in het zwembad?

Mensen kunnen vanaf volgende week woensdag weer terecht in zwembaden om baantjes te trekken. Daar gelden wel dezelfde regels als bijvoorbeeld in de sportscholen, met als uitzondering dat in zwembaden de kleedkamers wel open mogen.

Ook voor zwembaden geldt een maximum van dertig personen in een ruimte en er zal van tevoren gereserveerd moeten worden. Mondkapjes blijven verplicht, maar mogen tijdens het zwemmen af. Grote groepslessen voor volwassenen zijn nog niet toegestaan.

Waarom mogen ouders niet op 1,5 meter langs de zijlijn hun kinderen aanmoedigen bij voetbal buiten?

Het kabinet vreest dat mensen het bij sportwedstrijden niet zo nauw nemen met de maatregelen. Dat is ook de reden waarom er nog geen wedstrijden tussen volwassenen toegestaan zijn. Dat brengt extra reisbewegingen en sociale contacten met zich mee, die juist zo veel mogelijk vermeden moeten worden.

131 Rutte: 'Vanaf woensdag weer naar dierentuin en sportschool'

Moet je een bewijs hebben als je binnen Nederland op vakantie gaat?

Voor reizen binnen Nederland is een vaccinatie- of testbewijs niet verplicht, maar er kan wel om gevraagd worden door bedrijven en instellingen. Hotels en recreatieparken mogen dat als voorwaarde stellen voor een verblijf in en gebruik van hun faciliteiten.

Moet je je laten testen voor het pretpark?

Een negatieve test is niet een van de verplichte voorwaarden voor een bezoek aan attractieparken, natuurparken, dierentuinen en spellocaties.

Wel verplicht zijn een reservering en een gezondheidscheck van tevoren. Ook mag je met maximaal twee volwassenen boeken, tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort.