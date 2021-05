Als de daling van het aantal ziekenhuisopnames doorzet, zet het kabinet op woensdag 19 mei stap 2 in het heropenen van de samenleving. NU.nl zet op op een rij wat er vanaf die datum waarschijnlijk weer kan.

Horeca

De buitenterrassen mogen bijna heel de dag open: van 6.00 uur tot 20.00 uur. Op dit moment mag je alleen van 12.00 uur tot 18.00 uur op een terras zitten. Het maximum van vijftig personen op een terras en maximaal twee personen aan een tafel blijft gelden. 1,5 meter afstand houden moet alleen als jij en jouw drinkmaatje niet tot hetzelfde huishouden behoren.

Binnen sporten

Binnensportlocaties, zoals sportscholen en zwembaden mogen onder voorwaarden weer open. Maximaal dertig personen mogen dan in een ruimte zijn, mits zij 1,5 meter afstand houden. Grote groepslessen voor volwassenen zijn nog niet toegestaan. Ook wedstrijden en publiek zijn nog niet mogelijk. Kleedkamers moeten nog dicht blijven, behalve in zwembaden. Wie naar de sportschool wil of baantjes wil zwemmen moet wel reserveren. Mondkapjes mogen tijdens het sporten af.

Buiten sporten

Buiten mag wel iedereen weer in groepsverband sporten. Wel mag jouw bootcampgroepje uit maximaal dertig personen bestaan en moet iedereen 1,5 meter afstand houden. Mensen tot 27 jaar mogen steeds buiten sporten zonder afstand te houden.

Recreatie

Attractieparken, natuurparken, dierentuinen en kinderboerderijen mogen onder voorwaarden weer open. Ook spellocaties zoals minigolf, buitenspeeltuinen en klimbossen kunnen weer bezoekers ontvangen.

Binnenruimtes moeten wel gesloten blijven. Zo mogen in de Efteling de Python en het Sprookjesbos wel open, maar zijn mensen nog niet welkom in binnenattracties zoals Droomvlucht en Villa Volta. Een uitzondering geldt voor toiletten.

Hoeveel mensen tegelijk naar binnen mogen, hangt af van de grootte van de locatie. Hiervoor geldt de vuistregel: één persoon per 10 vierkante meter. Reserveren en een gezondheidscheck zijn verplicht. Ook mag je met maximaal twee volwassenen boeken, tenzij je tot hetzelfde huishouden behoort.

Ook verhuurlocaties van bijvoorbeeld boten, kano's en fietsen mogen weer open.

Kunst en cultuur binnen

Het is weer mogelijk om binnen muziek-, dans- of toneelles te volgen. Dit mag alleen met maximaal twee personen inclusief een docent tegelijk. Groepslessen voor volwassenen zijn nog niet toegestaan. 1,5 meter afstand houden is een vereiste, tenzij dit niet mogelijk is, zoals bij dansen. Voor de rest gelden dezelfde regels als bij binnen sporten.

Kunst en cultuur buiten

Voorstellingen, musea en bioscopen in de open lucht zijn weer toegestaan. Wel zijn maximaal dertig bezoekers toelaatbaar en moet iedereen 1,5 meter afstand houden. Ook geldt een reserveringsplicht, die hetzelfde is als bij attractieparken en dierentuinen.

Ook beeldentuinen vallen onder de heropeningsplannen van stap 2. Foto: ANP

Sekswerkers

Contactberoepen zijn al een tijdje toegestaan, maar voor sekswerkers gold nog een uitzondering. Straks mogen ook zij hun deuren en gordijnen weer openen.

Reizen

Vanaf 15 mei is reizen naar landen waar relatief weinig coronabesmettingen zijn weer mogelijk. De actuele reisadviezen zijn te raadplegen op wijsopreis.nl. Kleurcodes geven aan hoe veilig een land is.

Openbaar vervoer

Vanaf 19 mei mag je ook weer voor niet noodzakelijke reizen gebruikmaken van het openbaar vervoer in Nederland. Het kabinet raadt wel aan om zoveel mogelijk op rustige momenten de trein, bus, tram, metro of veerpont te pakken.