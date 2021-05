Demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) "hoopt en verwacht" de anderhalvemeterregel in het najaar los te kunnen laten. Dat zei hij dinsdagavond tijdens een persconferentie. Een concrete datum kon de minister er nog niet op plakken, omdat er nog veel onzeker is.

Het loslaten van de anderhalvemetermaatregel zou stap 6 en de laatste zijn in het plan van het kabinet om de samenleving te heropenen. Als de ziekenhuisopnames blijven dalen, wordt woensdag 19 mei stap 2 gezet.

"Die zesde stap hebben we niet in de tijd geplaatst omdat we dat gewoon niet kunnen", aldus De Jonge. "Je hoopt en verwacht dat, als iedereen volledig is gevaccineerd, dat na de zomer kan. Maar ik durf het op dit moment nog niet te zeggen."

De Jonge houdt er rekening mee dat corona nooit helemaal verdwijnt. "Maar we verwachten dat, als we in voldoende mate gevaccineerd zijn, corona niet meer ons dagelijks leven bepaalt."

Jaarlijkse vaccinatie goed mogelijk

"Het zou wel kunnen dat we toegaan naar een jaarlijkse vaccinatiecampagne waarin iedereen boven de achttien, of zelfs boven de twaalf, of alleen kwetsbare groepen worden gevaccineerd. Daar kopen we nu ook al (vaccins, red.) op in."

Met een testsamenleving, waarin bezoekers voorafgaand aan evenementen een coronatest moeten laten afnemen, houdt De Jonge geen rekening. Volgens hem stopt die als de kans "heel erg gering" is om besmet te raken of "nog veel geringer" is om er ernstig ziek van te worden.

Wel zal het nog enkele maanden nodig zijn om te testen voor grote evenementen, zoals grootschalige festivals of voetbalwedstrijden. De CDA-minister benadrukte nog maar eens dat dit bedoeld is om evenementen eerder mogelijk te maken.

“Als testen niet meer hoeft kappen we er zo snel mogelijk mee” Hugo de Jonge, demissionair minister van Volksgezondheid

"Een deel van de festivalzomer wil je redden en in het nieuwe voetbalseizoen wil je weer in groten getale in een stadion kunnen zitten. We verwachten dat voor die heel grote bijeenkomsten de toegangstesten nog wel een tijdje nodig zullen blijven."

Hoelang precies, kan De Jonge nog niet inschatten. "Dat laat zich moeilijk voorspellen, omdat je dan met heel veel mensen bij elkaar zit en de beschermingsgraad nooit 100 procent is. Als het niet meer hoeft, kappen we er zo snel mogelijk mee."