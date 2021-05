Mensen kunnen als het aantal ziekenhuisopnames en intensivecareopnames genoeg blijft dalen met ingang van woensdag 19 mei weer terecht in de sportscholen of in zwembaden om baantjes te trekken. Dat heeft demissionair minister-president Mark Rutte dinsdag tijdens de coronapersconferentie bekendgemaakt.

Voor de binnensportlocaties geldt een maximum van dertig personen per ruimte. Tevens moeten bezoekers een mondkapje dragen. Tijdens het sporten mag het af. Voor een bezoek aan de sportschool zul je moeten reserveren en een gezondheidscheck is verplicht. De kleedkamers zullen gesloten blijven, behalve in zwembaden.

Vanaf de genoemde datum mogen ook volwassenen vanaf 27 jaar en ouder weer buiten sporten in groepsverband, opnieuw onder bepaalde voorwaarden. De groepsgrootte is maximaal dertig personen en iedereen moet 1,5 meter afstand houden. Wedstrijden zijn niet toegestaan, de aanwezigheid van publiek is dat ook niet.

Rutte benadrukte dat de maatregelen alleen doorgang kunnen vinden als het aantal ziekenhuisopnames deze week 20 procent lager uitkomt dan vorige week, zowel op de intensive cares (ic's) als andere afdelingen van het ziekenhuis. De laatste dagen lag dat cijfer tussen de 10 en 20 procent.

Lukt dat niet, dan zal het kabinet maandag 17 mei op de 'pauzeknop' drukken, aldus Rutte