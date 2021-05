Vanaf 15 mei zouden de eerste vakantiereizen naar het buitenland weer mogelijk moeten zijn. Vanaf die dag vervalt het algehele negatieve reisadvies en geeft de overheid weer een advies per land. Steeds meer landen zullen dan een veilige vakantiebestemming worden, zei demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) dinsdag tijdens een persconferentie.

De reisadviezen per land komen vanaf 15 mei onder meer op wijsopreis.nl te staan. Het is op dit moment nog niet bekend welke landen vanaf die datum een groen (geen bekende veiligheidsrisico's) of geel (er zijn maatregelen tegen het coronavirus getroffen die beperkte invloed op het dagelijks leven hebben) reisadvies krijgen.

Eerder lieten ingewijden aan NU.nl weten dat Portugal, IJsland en de Spaanse en Griekse eilanden in aanmerking komen voor een geel of groen advies. De Jonge zegt zelf te verwachten dat Nederlandse toeristen deze zomer weer op vakantie kunnen gaan naar landen als Frankrijk, Italië en Spanje.

De minister benadrukt dat corona niet weg is, maar dat het straks toegestaan is om naar landen met een gele kleurcode op vakantie te gaan. "Overal in Europa daalt de besmettingsgraad en stijgt de vaccinatiegraad, dan komen landen al gauw in aanmerking voor code geel. Maar er zijn geen garanties."

Reispas moet voor de zomer klaar zijn

Ook wanneer vakantie naar een land mogelijk is, moeten reizigers rekening houden met de coronamaatregelen. De Jonge licht toe dat het mogelijk is dat landen een negatieve testuitslag vragen, of dat andere landen Nederland als een risicoland kunnen zien waardoor je als reiziger misschien in quarantaine moet. "Het kan ook gebeuren dat je op vakantie bent in een land terwijl dat van geel naar oranje gaat. Dan moet je bij terugkomst dus in quarantaine. "

Op den duur moet het vaccinatiebewijs, waarin iemand kan tonen dat hij een coronavaccinatie heeft gekregen of negatief is getest op het coronavirus, volgens De Jonge helpen om alternatieven te bieden. Iemand die zo'n 'groene reispas' kan overhandigen, zou dan bijvoorbeeld niet in quarantaine hoeven.

Volgens De Jonge moet de reispas voor de zomer klaar zijn. Binnenkort wordt daar meer over duidelijk. Ook wordt er op dit moment nog gewerkt met immuniteitsbewijzen, waarmee iemand kan bewijzen voldoende antistoffen tegen het virus te hebben opgebouwd, maar "zo ver is het nog niet", aldus de minister.