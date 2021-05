Dat mensen zich zorgen maakten over de drukte op Koningsdag was volgens demissionair premier Mark Rutte terecht. De drukke straten, parken en illegale samenkomsten hebben alleen al in Amsterdam tot zeventien nieuwe clusters van besmettingen geleid, aldus Rutte.

"Zeker met mooi weer wordt er gretig gebruikgemaakt van de mogelijkheden om erop uit te gaan", zei Rutte op de coronapersconferentie van dinsdag. Daardoor wordt het soms te druk, vooral in de winkelstraten, signaleert de premier. "Daar moeten we met elkaar op letten."

De beelden van Koningsdag, waarop grote groepen mensen te zien waren die zich onvoldoende aan de geldende coronamaatregelen hielden, hebben mensen bezorgd gemaakt, aldus Rutte. Volgens de premier was dat terecht, want alleen al de GGD Amsterdam heeft zeventien grote clusters gevonden die terug te leiden zijn naar de feestdag. "Dan heb je het over tientallen mensen tegelijk. Dan loopt het snel op."

De premier deed geen verdere uitspraken over het effect van Koningsdag in andere steden. Of en in hoeverre dat effect ook op andere plaatsen speelt, zal uit onderzoek moeten blijken.

Clusters tonen volgens kabinet dilemma

De clusters tonen het dilemma waar het kabinet voor stond bij het al dan niet versoepelen van de coronamaatregelen. Aan de ene kant is te zien dat er behoefte is aan "ruimte om dingen te doen", aan de andere kant kan die ruimte leiden tot een groter aantal besmettingen, aldus Rutte.

"We willen niets liever dan ruimte geven aan de samenleving maar we willen ook geen fouten maken, vlak voor de finish. Het is een balanceeract en dat blijft het ook."

Ook dit jaar werd Koningsdag vanwege het coronavirus op ingetogen wijze gevierd. Het Koninklijke gezin bracht een bezoek aan Eindhoven, waar geen publiek bij aanwezig mocht zijn. Grote evenementen waren er niet, en steden riepen inwoners op drukte te vermijden. Tevergeefs, want op de zonovergoten dag werd het onder meer in Utrecht en Amsterdam te druk.