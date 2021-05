De Tweede Kamer heeft ingestemd met de invoering van een quarantaineplicht voor reizigers uit het buitenland. De hoop is dat zo voorkomen kan worden dat nieuwe virusgevallen uit het buitenland geïmporteerd worden. Het wetsvoorstel van het kabinet is wel op een aantal belangrijke punten aangepast, zo is duidelijker vastgelegd in welke gevallen de plicht moet gelden.

Er komt een uitzondering op de plicht voor mensen die op bezoek willen bij iemand die op sterven ligt, of als een naaste bijna gaat bevallen. Bovendien krijgen burgemeesters de mogelijkheid om uitzonderingen te maken bij onvoorziene omstandigheden. Daarnaast is nu duidelijker vastgelegd op basis waarvan landen aangemerkt worden als (zeer) hoogrisicogebied.

Ook wil het parlement in de wet opnemen dat mensen die volledig gevaccineerd zijn van zowel de testplicht als de quarantaineplicht kunnen worden uitgezonderd, als is aangetoond dat dat veilig kan. Voor landen waar een mutant rondgaat waar het vaccin niet tegen beschermt, geldt de uitzondering niet.

Het kabinet zag in het wetsvoorstel een mogelijkheid om de vliegverboden die nu voor enkele landen gelden in te trekken. Reizigers uit die landen moeten straks waarschijnlijk in quarantaine. Dan vormen zij geen risico meer, zo is het idee. De Kamer heeft het kabinet wel gevraagd om eerst advies te vragen aan het OMT en hierover te overleggen met de vier buurlanden van Nederland en Frankrijk voor er vliegverboden worden ingetrokken.

Het voorstel wordt nu naar de Eerste Kamer gestuurd. Die zal deze week eerst een schriftelijke vragenronde houden. Aanvankelijk was het de bedoeling dat het debat over de quarantaineplicht zou plaatsvinden op 18 mei, maar dat wordt volgens de planning een week later. Op de 25e wordt dan ook meteen over de toegangstesten gesproken.

Belteams en boa's moeten quarantaineplicht gaan handhaven

Tijdens het debat over deze wet, een kleine twee weken geleden, betwijfelde de Kamer of de quarantaineplicht wel te handhaven is. Het idee is dat de controles via een belteam lopen, die vervolgens boa's op pad kunnen sturen. Dat belteam bestaat alleen uit tien mensen.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge sprak echter de verwachting uit dat het toezicht in deze opzet wel zal werken, ook omdat de boete voor mensen die betrapt worden met 435 euro vrij hoog en afschrikwekkend is.