Het kabinet gaat per woensdag 19 mei de volgende stap zetten in het heropenen van de samenleving. Maar dat versoepelen gebeurt alleen "als de richting goed is", zo vertelde demissionair premier Mark Rutte dinsdagavond tijdens een persconferentie.

Als het aantal ziekenhuisopnames de komende dagen toch nog stijgt, kan er maandag nog op een "pauzeknop" worden gedrukt en gaan de versoepelingen toch niet door.

Er kan pas versoepeld worden als de ziekenhuis- en ic-instroom, gemiddeld genomen over zeven dagen, met 20 procent is gedaald ten opzichte van de piek van de derde golf, zo adviseerde het Outbreak Management Team (OMT). Dat is op dit moment nog niet zo.

In het aantal ziekenhuisopnames is die daling van 20 procent al wel bereikt, maar het aantal ic-opnames is met 14 procent gedaald. En dus kan het kabinet maandag nog op de pauzeknop drukken. Maar dat hangt volgens Rutte niet af van "een procent meer of minder".

Rutte noemt de lichte twijfel die er nu nog over de versoepelingen zijn "het dilemma" waar het kabinet mee moet omgaan. "We willen niets liever dan meer ruimte maken in de samenleving, maar we willen vlak voor de finish ook geen fouten maken die ons op achterstand zetten."

De premier zei dat het kabinet niet denkt dat het "zover zal komen" dat maandag de pauzeknop ingedrukt moet worden, "maar we moeten er rekening mee houden".

Terrassen vanaf woensdag langer open

Als de versoepelingen doorgaan kan er vanaf woensdag 19 mei onder meer weer binnen worden gesport en attractieparken en dierentuinen mogen weer open. Ook sekswerkers mogen weer aan de slag en terrassen kunnen open van 6.00 uur tot 20.00 uur.

De volgende coronapersconferentie staat gepland voor dinsdag 1 juni en dan wordt bekendgemaakt of stap drie in het openingsplan genomen kan worden.

"In de tussentijd blijft het noodzakelijk dat iedereen zich aan de basisregels houdt. Dan voorspel ik u: dan kan er in de zomer weer veel meer", besloot Rutte.