Het aantal coronapatiënten dat in de afgelopen week is opgenomen in het ziekenhuis, is met 22 procent gedaald. Ook op de intensive care is het aantal coronapatiënten afgenomen, meldt het RIVM dinsdag in de wekelijkse update. Desondanks is er nog geen sprake van de door het Outbreak Management Team (OMT) gewenste daling.

Het RIVM benadrukt dat het criterium van het OMT om pas verder te versoepelen bij een afname van 20 procent in het aantal ziekenhuisopnames, is gebaseerd op het lopende gemiddelde van de afgelopen zeven dagen. Of de daling in de ziekenhuizen doorzet, moet de komende dagen nog blijken.

In de week van 4 tot en met 11 mei werden 1.379 nieuwe ziekenhuisopnames gemeld, terwijl dat de week ervoor nog 1.763 waren. Op de intensive care werden 304 coronapatiënten opgenomen, ten opzichte van 388 een week eerder.

De afname is het grootst in de leeftijdsgroep van 60 tot en met 79 jaar. Dat is volgens het RIVM waarschijnlijk het effect van het vaccineren van de steeds jongere leeftijdsgroepen. Het vaccineren is ook terug te zien in de leeftijden van opgenomen coronapatiënten: afgelopen week lagen voor het eerst meer mensen onder de veertig jaar in het ziekenhuis dan personen boven de tachtig jaar.

Minder positieve tests, aandeel positieve tests gestegen

Afgelopen week testten 47.108 mensen positief op het virus, een daling van 10 procent ten opzichte van de week ervoor. Er werden tegelijkertijd ook minder testen afgenomen: 354.085 mensen lieten zich testen, 14 procent minder dan de week ervoor. Dat is volgens het RIVM waarschijnlijk het gevolg van de meivakantie.

Het aandeel positieve tests steeg daarentegen wel: waar in de week van 27 april tot en met 4 mei nog 11,7 procent van de afgenomen tests een positieve testuitslag had, steeg dat aandeel in de afgelopen week naar 12,3 procent.

De R was op 26 april 1,01. Dit betekent dat 100 mensen die het virus bij zich droegen gemiddeld 101 anderen besmetten. Het RIVM kijkt ongeveer twee weken terug, omdat het instituut anders geen betrouwbaar cijfer kan geven. Het RIVM meldde vorige week nog een R van 0,96.