Als de daling van het aantal ziekenhuisopnames doorzet, is het demissionaire kabinet van plan de openingstijden van terrassen te verruimen zodat er ook ontbeten en gedineerd kan worden. De terrassen mogen dan open van 6.00 tot 20.00 uur, bevestigen Haagse bronnen dinsdag na berichtgeving van het AD.

Wel wordt een "noodrem" ingebouwd: op maandag 17 mei wordt door het kabinet bekeken of de voorgenomen versoepelingen ook echt mogelijk zijn.

De terrassen zijn nu open tussen 12.00 en 18.00 uur. Veel horeca-ondernemers hadden voor ruimere openingstijden gepleit, vooral omdat de huidige openingstijden ontoereikend zijn om uit de kosten te komen.

Eerder werd al duidelijk dat het kabinet van plan is op 19 mei stap twee van het openingsplan te zetten. Dat wil zeggen dat zogenoemde doorstroomlocaties buiten zoals pretparken en dierentuinen weer open mogen. Ook kan er zowel binnen als buiten meer gesport worden en worden bepaalde culturele evenementen buiten weer toegestaan.

Het algemene advies om niet naar het buitenland te reizen vervalt ook, zo bleek eerder. Daarvoor komen reisadviezen per land in de plaats.

Onbekend hoe noodrem er precies gaat uitzien

Het kabinet zal dinsdagavond op de persconferentie waarschuwen dat de versoepelingen niet doorgaan als de coronasituatie die niet toestaat. Hoe die noodrem er precies zal uitzien, wordt nog besproken.

De verwachting is dat het advies van het Outbreak Management Team (OMT) wordt gevolgd. Dat betekent dat het aantal ziekenhuisopnames deze week 20 procent lager moet liggen dan vorige week, zowel op de intensive cares (ic's) als andere afdelingen van het ziekenhuis. De laatste dagen lag dat cijfer tussen de 10 en 20 procent.

Eén voorgenomen onderdeel van de tweede fase van de versoepelingen kan in ieder geval nog niet uitgevoerd worden. Het kabinet hoopte dat mensen die een negatieve test kunnen laten zien onder meer weer sportwedstrijden en musea zouden kunnen bezoeken. De wet die voor dat zogenoemde toegangstesten nodig is, is nog niet door de Eerste Kamer. Dat zal waarschijnlijk nog enige weken duren.