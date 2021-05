Het Veiligheidsberaad is positief over het voornemen van het kabinet om vanaf 19 mei meer coronamaatregelen te versoepelen, op voorwaarde dat de situatie dit toelaat. Dit meldde het Veiligheidsberaad, waarin de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's zijn vertegenwoordigd, maandagavond na digitaal overleg.

Ook demissionair minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus was bij dit overleg aanwezig. Grapperhaus lichtte de voorgenomen besluitvorming over de coronamaatregelen vanaf 19 mei toe. Dinsdag besluit het kabinet aan welke voorwaarden voldaan moet worden om de versoepelingen te kunnen doorvoeren. Het gaat om de tweede stap, zoals het deels openen van dierenparken en sportscholen.

"Het openingsplan is een heldere route om uit de lockdown terug naar het 'oude normaal' te gaan en sluit aan op de oproep van het Veiligheidsberaad: versoepelen buiten voor binnen, kleine groepen voor groot en jong voor oud", zegt voorzitter Hubert Bruls van het Veiligheidsbereid in een verklaring.

"Met de zomer in zicht is het sociaal-maatschappelijk gezien wenselijk om stap twee van het openingsplan te zetten", vervolgt Bruls. "En zolang we de maatregelen zo goed mogelijk blijven naleven, zoals nu ook grotendeels gebeurt met stap één van het openingsplan - onder andere het winkelen zonder afspraak en de opening van de terrassen - kunnen we samen ook stap twee ingaan."