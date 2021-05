Het reisadvies om niet naar het buitenland af te reizen vervalt per 15 mei, melden Haagse bronnen maandag aan NU.nl. Het ministerie van Buitenlandse Zaken gaat het reisadvies per land of regio beoordelen. Portugal, IJsland en de Spaanse en Griekse eilanden komen vooralsnog in aanmerking voor een geel of groen advies, bevestigen meerdere ingewijden, waardoor vakanties naar die landen vanaf dat moment mogelijk zijn.

Demissionair premier Mark Rutte en demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) zullen dinsdagavond het versoepelde reisadvies toelichten op de persconferentie.

Een geel reisadvies houdt in dat in een land of gebied maatregelen tegen het coronavirus zijn getroffen die beperkte invloed op het dagelijks leven hebben. Reizigers wordt gevraagd alert te zijn en zich goed voor te bereiden op hun reis. Bij een groen reisadvies zijn er geen bekende veiligheidsrisico's en is reizen gewoon mogelijk.

Nederlanders die op vakantie willen naar de landen met een geel reisadvies, zullen goed in de gaten moeten houden of hun bestemming geen reisbeperkingen heeft opgelegd aan Nederlanders. Talloze landen hanteren nog een quarantaineverplichting voor reizigers en eisen dat zij een negatieve testverklaring overhandigen bij aankomst in het land. Zo eist bijvoorbeeld Portugal dat ook Nederlandse reizigers twee weken in quarantaine gaan.

Nederland hief onlangs de quarantaineverplichting op voor reizigers die terugkeren uit bijvoorbeeld Portugal en de Balearen.

Reisbranche wil geen onderscheid naar EU of niet-EU

Reisbrancheorganisatie ANVR zegt desgevraagd blij te zijn dat de sector na vijf maanden af is van het generieke reisadvies, waarbij de hele wereld oranje gekleurd is. "Dat is wat we hoopten en ook verwachtten", aldus een woordvoerder, die eraan toevoegt dat steeds meer landen een 'geel reisadvies' krijgen. "En dat dit zich niet alleen beperkt tot de Europese Unie en Europa."

"Als landen weer echt individueel worden beoordeeld op de risico's, dan moet er ook geen onderscheid gemaakt worden in EU of niet-EU", stelt de woordvoerder. Bestemmingen als Bali, Thailand en ook de Verenigde Staten zijn geliefde reisdoelen voor Nederlanders én de sector.