Volgende week maandag wordt definitief besloten of vanaf 18 mei de sportscholen, binnenzwembaden en doorstroomlocaties in de buitenlucht onder voorwaarden weer open mogen. Dat bevestigen ingewijden aan ANP na berichtgeving van NOS.

Eerder dacht het kabinet daar dinsdag al uitsluitsel over te kunnen geven. Dat besluit is echter uitgesteld tot 17 mei omdat het nog niet zeker is of de afname van coronapatiënten in de ziekenhuizen de komende dagen door gaat zetten.

Het kabinet durft het op basis van de huidige coronacijfers aan de tweede stap in het openingsplan aan te kondigen. Maar of die definitief per 18 mei kan worden gezet, kan pas worden beslist als de daling van het aantal coronapatiënten op verpleegafdelingen en intensivecareafdelingen in de ziekenhuizen doorzet.

Aanstaande dinsdag besluit het kabinet aan welke voorwaarden dan voldaan moet worden om de versoepelingen door te voeren. Dinsdagavond maken demissionair premier Mark Rutte en minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge die voorwaarden op een persconferentie bekend.

Vermoedelijk gaat het om dezelfde criteria die het Outbreak Management Team (OMT) hanteert: een daling van 20 procent van de opnames in ziekenhuizen en op ic's.

De tweede stap van het heropeningsplan had volgens het oorspronkelijke plan van het kabinet al deze week gezet moeten worden. Maar dat besluit moest vorige week worden uitgesteld omdat volgens het OMT de druk op de ziekenhuizen nog onvoldoende was afgenomen.

Mocht de tweede stap volgende week daadwerkelijk gezet worden, dan betekent dat dat de binnensportlocaties en kunst- en cultuurbeoefening heropend kunnen worden.